O técnico Carlo Ancelotti fez uma alteração na lista de jogadores convocados para as partidas da seleção brasileira contra Austrália e Índia. O atacante João Pedro, do Chelsea, lesionado, deu lugar ao volante Martinelli, do Fluminense.

Não foi informado o tipo de lesão sofrido por João Pedro. O jogador de 24 anos ficou fora do treinamento de seu time na última terça (15) e virou desfalque para a partida de sexta (18), contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês.

Sem ele, que vinha tendo bom início de temporada na Inglaterra, Ancelotti resolveu apostar em um atleta de meio-campo. Martinelli, também de 24 anos, terá a sua primeira chance no time nacional a partir da próxima semana.