O primeiro é o filho de Deus, que morreu pelos pecados de todos, na ótica dos cristãos. O segundo liderou os Estados Unidos durante a Guerra Civil (1861-1865) e declarou livres os escravizados daquele país. O terceiro foi um dos maiores ativistas do século 20, com papel fundamental na luta pelos direitos civis e contra a discriminação racial.

Para o presidenciável Augusto Cury (Avante), Jesus, Abraham Lincoln e Martin Luther King, com ele próprio, compõem um quarteto de exemplares "sonhadores" com grandes contribuições para a humanidade.

É assim que Cury, 67, se apresenta no livro "Nunca desista de seus sonhos" (Editora Sextante, 2015), um dentre as dezenas já escritos por ele ao longo da carreira de escritor, psiquiatra e empresário. Na obra, ele se apresenta como referência de quem não desistiu, apesar das adversidades, e de intelectual responsável por transformar a psicologia com suas teorias.