O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (16) que o Corinthians deveria vender a Fazendinha, um pequeno estádio do clube, para pagar a dívida contraída para construir a Neo Química Arena, arena erguida no bairro paulistano de Itaquera para a Copa do Mundo de 2014 - à época, chamada de Arena Corinthians.

O petista, que é corintiano, afirmou ter instruído o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, a fazer essa proposta à agremiação alvinegra. A dívida do Corinthians com o banco estatal referente ao estádio está na casa dos R$ 640 milhões.

"Falei para o presidente da Caixa propor para o Corinthians uma coisa nova. Pega a Fazendinha, o velho Parque São Jorge, faz um convênio com o setor imobiliário e vende aquilo para pagar a dívida", declarou.