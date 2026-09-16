Lula quer que Corinthians venda Fazendinha para pagar Itaquera
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (16) que o Corinthians deveria vender a Fazendinha, um pequeno estádio do clube, para pagar a dívida contraída para construir a Neo Química Arena, arena erguida no bairro paulistano de Itaquera para a Copa do Mundo de 2014 - à época, chamada de Arena Corinthians.
O petista, que é corintiano, afirmou ter instruído o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, a fazer essa proposta à agremiação alvinegra. A dívida do Corinthians com o banco estatal referente ao estádio está na casa dos R$ 640 milhões.
"Falei para o presidente da Caixa propor para o Corinthians uma coisa nova. Pega a Fazendinha, o velho Parque São Jorge, faz um convênio com o setor imobiliário e vende aquilo para pagar a dívida", declarou.
"Faz um crédito imobiliário para pagar a dívida. Para que ficar aquela Fazendinha lá paralisada? Venda aquilo e pague o estádio para o Corinthians poder comprar um jogador. Eu não aguento mais", disse o presidente, em referência à má fase do time.
Fazendinha é o nome pelo qual é mais conhecido o estádio Alfredo Schürig, que fica dentro da sede social do Parque São Jorge. Localizada no Tatuapé, bairro de São Paulo que se valorizou ao longo dos últimos anos, ela foi inaugurada em 1928 e tem capacidade para receber cerca de 10 mil pessoas.
Ao longo do tempo, o Corinthians passou a mandar seus jogos principalmente no estádio do Pacaembu e, de 2014 em diante, na Neo Química Arena. Hoje, a Fazendinha recebe sobretudo jogos da equipe feminina e das categorias de base masculinas.
Lula lembrou que o empréstimo inicial do clube para construir o estádio onde joga o time profissional masculino atualmente foi de R$ 400 milhões, mas que os juros fizeram a dívida subir. Ele também mencionou sua doação de R$ 1.013 a uma campanha da torcida organizada Gaviões da Fiel para arrecadar dinheiro e abater a dívida.
Em outubro de 2025, Carlos Vieira negou influência de Lula na decisão do banco de renegociar a dívida do clube pela segunda vez em menos de três anos. A Caixa sugeriu, por exemplo, que a Neo Química Arena entrasse em um fundo patrimonial com cotas vendidas aos torcedores por R$ 100.
A construção do estádio teve início em 2011. Para a obra, executada pela Odebrecht, o Corinthians usou dinheiro captado por empréstimos bancários e certificados de incentivo ao desenvolvimento, além de benefícios fiscais concedidos pela Prefeitura de São Paulo.
Em 2013, o clube assinou contrato de empréstimo com a Caixa, em operação que usava recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para construção das arenas usadas na Copa do Mundo no Brasil, em 2014.
Naquela época, o clube era presidido por Andrés Sanchez, empresário, ex-deputado federal pelo PT e próximo de Lula. O empresário já esteve em Brasília com o chefe do Executivo, durante o terceiro mandato do petista, e com representantes da Caixa para discutir o tema da renegociação da dívida da arena.