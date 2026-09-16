A CBF anunciou nesta quarta-feira (16) que a seleção brasileira feminina fará dois amistosos contra a Argentina em outubro. Os duelos serão em estádios que receberão jogos da Copa do Mundo Feminina 2027.

Os duelos serão no Beira-Rio e na Arena Pernambuco. O primeiro jogo acontece no dia 10 de outubro, enquanto o segundo será em 13 do mesmo mês.

A convocação da seleção para os embates será na próxima terça-feira (22), às 15h (de Brasília). O evento será na sede da CBF.