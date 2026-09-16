Moradores e comerciantes de Paraty, costa sul do Rio de Janeiro, relatam extorsão por pessoas que se identificam como membros do CV (Comando Vermelho). Donos de estabelecimentos no centro da cidade e de vilas caiçaras têm recebido ameaça e sofrido represálias quando rejeitam o pagamento à facção.

A retaliação envolve incêndios em restaurantes e quiosques. A taxa cobrada varia entre R$ 500 e R$ 1.000 por mês. Moradores acreditam que o valor deve aumentar no verão, período de alta temporada.

Nesta quarta-feira (16), uma operação da Polícia Civil mirou a expansão do CV em Paraty. A ação foi liderada pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital), com apoio do Ministério Público, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).