Operação da PF prende 101 pessoas e bloqueia R$ 508,3 milhões
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Uma operação contra o crime organizado e coordenada pela Polícia Federal foi realizada nesta quarta-feira (16) em 19 estados. Segundo a investigações, os alvos fazem parte de grupos suspeitos de tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, homicídios e outros crimes.
Segundo o balanço consolidado, a Operação Força Integrada 4 terminou com 101 pessoas presas em flagrante e por ordem judicial. Houve também R$ 508,3 milhões em bloqueios judiciais e 173 mandados de busca e apreensão cumpridos.
As equipes também apreenderam sete armas, munições, 11 kg de cocaína e 90 kg de maconha. Foram recolhidos ainda 18 veículos e R$ 171,8 mil em dinheiro.
A operação também registrou duas mortes. O balanço não detalha, porém, as circunstâncias dos casos.
A ação contou com a participação das Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado), que reúnem diferentes órgãos de segurança pública e têm como objetivo integrar ações de inteligência e investigação contra grupos criminosos.
A mobilização ocorreu simultaneamente em diferentes regiões do país.
Entre as principais frentes está uma investigação no Tocantins contra um núcleo logístico e financeiro ligado ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A Justiça determinou nesse caso o bloqueio de até R$ 412,5 milhões.
Na Bahia, uma das maiores frentes da operação, foram 57 mandados de busca e apreensão e 45 de prisão. A investigação teve com alvo uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 12 milhões em patrimônio.
A Ficco do Acre conduziu uma operação interestadual contra uma organização criminosa com atuação também na Paraíba, em Minas Gerais e em Rondônia. Foram 14 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, além do sequestro de 29 imóveis e dois veículos e do bloqueio de até R$ 8 milhões.
Em Juiz de Fora (MG), a ação mirou uma organização criminosa com atuação regional. Foram 19 mandados de busca e apreensão e oito de prisão.
As Ficcos funcionam no modelo de força-tarefa e reúnem órgãos federais, estaduais e municipais de segurança. Participam das estruturas, entre outros, policiais federais, civis, militares, penais e rodoviários federais, além de guardas municipais e integrantes de secretarias de Segurança Pública.
As forças são coordenadas pela Polícia Federal, sem relação hierárquica entre as instituições participantes. Atualmente, há 41 unidades das Ficcos distribuídas por todos os estados e pelo Distrito Federal, com atuação voltada ao compartilhamento de informações de inteligência e a operações conjuntas contra organizações criminosas.