Uma operação contra o crime organizado e coordenada pela Polícia Federal foi realizada nesta quarta-feira (16) em 19 estados. Segundo a investigações, os alvos fazem parte de grupos suspeitos de tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, homicídios e outros crimes.

Segundo o balanço consolidado, a Operação Força Integrada 4 terminou com 101 pessoas presas em flagrante e por ordem judicial. Houve também R$ 508,3 milhões em bloqueios judiciais e 173 mandados de busca e apreensão cumpridos.

As equipes também apreenderam sete armas, munições, 11 kg de cocaína e 90 kg de maconha. Foram recolhidos ainda 18 veículos e R$ 171,8 mil em dinheiro.