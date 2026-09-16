Acidente entre ônibus de turismo e carreta mata 6 vítimas
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Seis pessoas morreram após a batida entre um ônibus de turismo e uma carreta na BR-116, na noite desta terça-feira (15).
O acidente aconteceu no km 25 da rodovia federal, na altura de Cachoeira do Pajeú, no norte de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Civil do estado, cinco pessoas morreram no local do acidente e uma no hospital. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, outras 43 pessoas estavam envolvidas no acidente. Algumas das vítimas foram encaminhadas para hospitais de Divisa Alegre, Itaobim e Salinas. Outras sofreram apenas ferimentos leves e dispensaram atendimento.
O ônibus de turismo estava retornando de São Paulo em direção a Senhor do Bonfim (BA) e, segundo os bombeiros, estava carregado de mercadorias. O veículo teria perdido o freio após passar pelo trevo do Cariri, que liga as rodovias BR-251 e BR-116, e atingido o caminhão.
A carreta vinha de Conselheiro Pena (MG) e estava sem carga —o veículo tinha deixado um carregamento de queijo em Senhor do Bonfim antes da colisão.
Os dois veículos capotaram após o choque. Os condutores do ônibus e do caminhão não tiveram ferimentos graves.
A Polícia Civil instaurou inquérito para descobrir as circunstâncias e as causas do acidente.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 20h30 e deixou a pista interditada por cerca de quatro horas, até as 00h35 desta quarta (16).