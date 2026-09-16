Seis pessoas morreram após a batida entre um ônibus de turismo e uma carreta na BR-116, na noite desta terça-feira (15).

O acidente aconteceu no km 25 da rodovia federal, na altura de Cachoeira do Pajeú, no norte de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil do estado, cinco pessoas morreram no local do acidente e uma no hospital. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.