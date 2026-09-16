A Polícia Militar resgatou na tarde desta terça-feira (15) um homem de 100 anos que ficou ilhado em uma área rural de Eldorado, no Vale do Ribeira, por causa das enchentes que atingiram a região. Os policiais usaram técnicas de salvamento aéreo na operação.

O resgate contou com a participação dos helicópteros Águia 02 e Águia 33 da polícia, pois não havia a possibilidade de acesso terrestre ao local onde o homem estava.

Dois tripulantes de um dos helicópteros, o Águia 02, usaram a técnica de rapel para descer da aeronave. Ao mesmo tempo, um médico foi levado ao local por meio de um guincho elétrico.