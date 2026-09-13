BRASÍLIA - A Polícia Civil de São Paulo chegou a setembro sem esclarecer se recursos públicos foram usados para financiar "Dark Horse", quase seis meses depois de o Ministério Público estadual requisitar, em 12 de março, a abertura da investigação.

O pedido do MP-SP foi encaminhado à corporação em 27 de março, e o inquérito foi instaurado quatro dias depois pela Polícia Civil, em 31 de março, mas os prazos se prolongaram desde então.

Só em 22 de maio, a polícia pediu à Justiça autorização para obter um relatório financeiro do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). As buscas, com apreensão de celulares, computadores e documentos, foram realizadas em 1º de junho.