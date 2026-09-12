Um homem de 48 anos foi preso preventivamente na manhã de sexta-feira, 11, em Anápolis (GO), suspeito de estuprar a própria filha durante 17 anos. Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam começado quando a vítima tinha 12 anos e continuado até os 29.

A mulher tem quatro filhos, atualmente com idades entre 1 e 11 anos. De acordo com a investigação, ela relatou que uma dessas crianças foi gerada pelos abusos praticados pelo próprio pai. Agora, a polícia tenta esclarecer se o homem também é o pai biológico dos outros três filhos dela.

Para isso, serão realizados exames de DNA. O suspeito se recusou a fornecer material biológico, mas a Polícia Civil recolheu objetos pertencentes a ele que poderão ser utilizados na análise.

Vítima teria sido obrigada a voltar para a casa do pai