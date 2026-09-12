Defesa Civil emite alerta severo com condição para granizo hoje
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SÃO PAULO - O ciclone extratropical que se formou nesta sexta-feira (11) próximo à costa da região Sul do país continua atuando neste sábado (12), provocando instabilidades que deixam grande parte do país com clima frio e chuvoso, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ainda no final desta sexta-feira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo com condições para chuvas fortes, rajadas de vento intensa e condição para granizo.
O Inmet explica que o sistema deve se afastar rapidamente do país em direção ao oceano Atlântico, mas ele contribui para estabelecer um canal de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mantendo as chuvas concentradas, até segunda-feira (14).
Por isso, neste sábado é esperada chuva com trovoadas no oeste, centro, sul e leste de São Paulo, e pancadas com trovoadas isoladas nas demais áreas de São Paulo, no sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
O Inmet mantém alerta laranja, de perigo, para tempestade no oeste, centro, sul e leste de São Paulo, incluindo o litoral.
Nesses locais, o Inmet indica a chance de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
também aviso amarelo, de perigo potencial, para as demais áreas paulistas, sul de Minas Gerais e centro, sul e oeste do Rio de Janeiro. Para esses pontos, a previsão é de precipitação de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
A chegada de uma frente fria ao litoral paulista vai provocar chuvas generalizadas com forte intensidade, acompanhadas de intensas rajadas de vento que podem superar os 70 km/h, informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da capital.
No decorrer do sábado, o sistema frontal vai atuar em conjunto com as áreas de instabilidade vindas do interior do estado, o que deve aumentar os volumes de chuva.
Na região metropolitana de São Paulo, as precipitações generalizadas devem oscilar de moderada a forte e serão acompanhadas de rajadas de vento, afirma o CGE. O tempo instável e chuvoso não permite que as temperaturas subam muito. Assim, os termômetros devem registrar 15°C na madrugada e máxima de 23°C à tarde.
Nesta sexta, o Inmet registrou a temperatura máxima de 27,5°C às 16h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade. A mínima foi de 16°C de madrugada.
No restante da região Sudeste, o Inmet prevê o céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada na região central de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e no centro e sul do Espírito Santo. Ao longo do sábado, o predomínio será de muitas nuvens, sem chuva nessas áreas. Já no norte de Minas Gerais, o sábado será ensolarado, com poucas nuvens.