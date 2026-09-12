SÃO PAULO - O ciclone extratropical que se formou nesta sexta-feira (11) próximo à costa da região Sul do país continua atuando neste sábado (12), provocando instabilidades que deixam grande parte do país com clima frio e chuvoso, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ainda no final desta sexta-feira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo com condições para chuvas fortes, rajadas de vento intensa e condição para granizo.

O Inmet explica que o sistema deve se afastar rapidamente do país em direção ao oceano Atlântico, mas ele contribui para estabelecer um canal de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mantendo as chuvas concentradas, até segunda-feira (14).

Por isso, neste sábado é esperada chuva com trovoadas no oeste, centro, sul e leste de São Paulo, e pancadas com trovoadas isoladas nas demais áreas de São Paulo, no sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.