13 de setembro de 2026
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CRISE NO STF

Empresários, ex-ministros e sindicalistas divulgam apoio a Fachin

Folhapress
| Tempo de leitura: 5 min
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Ministro Edson Fachin
Ministro Edson Fachin

SÃO PAULO - Empresários, economistas, juristas e representantes da sociedade civil enviaram neste domingo (13) uma carta de apoio às medidas tomadas nos últimos dias pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, para tentar conter a crise institucional instalada na corte.

O texto classifica as revelações recentes como "a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal" e "uma das mais graves de nossa acidentada história republicana", e pede ampla transparência nas investigações e na sessão plenária marcada para a terça-feira (15).

Assinam o documento nomes como o ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, o economista Pérsio Arida –um dos idealizadores do Plano Real, a ex-presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) Maria Silvia Bastos Marques, o ex-presidente da Fiesp Josué Gomes e o professor e líder sindical Clemente Ganz Lúcio.

Ao todo são 198 assinaturas (veja a lista completa ao final da reportagem).

"Entendemos que a superação dessa crise exigirá reformas institucionais urgentes, capazes de fortalecer a colegialidade, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse, estabelecer padrões rigorosos de conduta e ampliar a transparência e o controle social sobre a Corte e seus integrantes", diz o texto.

Neste sábado (12), Fachin determinou a troca da relatoria do procedimento que apura a ligação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele agora assume o comando do caso no lugar de André Mendonça.

Na mesma decisão, determinou o envio das íntegras dos processos das investigações do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e do Banco Master. Com isso, ele paralisa os andamentos dos dois casos e abre caminho para a troca da relatoria das duas investigações.

O presidente do Supremo também determinou que a Polícia Federal apresente informações sobre o celular de Vorcaro que foi apreendido em 2025, durante investigações relacionadas ao Banco Master.

O despacho foi assinado após o ministro André Mendonça defender que a liberação dos dados do aparelho poderia comprometer as investigações sobre o ex-banqueiro.

A ordem de Fachin ainda se dá no momento em que outros magistrados —Alexandre de Moraes, Gilmar e Cristiano Zanin—pressionam pelo acesso integral às mídias extraídas do celular.

A Polícia Federal informou, na manhã deste domingo (13), que comunicou ao Supremo que dispõe "de plenas condições técnicas" para produzir e encaminhar cópia da extração do celular de Vorcaro aos gabinetes dos ministros que o solicitaram, observadas as cautelas de sigilo aplicáveis .

Fachin também decidiu manter na pauta da sessão da Corte marcada para a próxima terça-feira (15) apenas o julgamento da investigação contra a atuação do ministro Alexandre de Moraes e sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A investigação contra o colega André Mendonça foi marcada para a semana seguinte, no dia 23.

Leia a íntegra do documento:

"A S. Ex.ª o Ministro Edson Fachin

Presidente do Supremo Tribunal Federal

Brasília, 13 de setembro de 2026

Senhor Ministro Presidente,

Os cidadãos e representantes da sociedade civil abaixo assinados vêm manifestar seu integral apoio às medidas adotadas por V. Ex.ª, com o objetivo de preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e promover, sob a estrita observância do devido processo legal, a mais rigorosa e imparcial apuração dos fatos e das gravíssimas acusações que vieram a público nas últimas semanas.

Para isso, é fundamental assegurar ampla transparência às investigações e à sessão plenária marcada para o próximo dia 15 de setembro, que deve ocorrer de forma pública, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Estamos vivendo a mais grave crise da história do Supremo Tribunal Federal e certamente uma das mais graves de nossa acidentada história republicana. A apuração dos fatos e a responsabilização daqueles que eventualmente violaram a lei e a dignidade de seus cargos são indispensáveis para que possamos recobrar a confiança nas instituições e preservar nossa democracia.

Entendemos, ainda, que a superação dessa crise exigirá reformas institucionais urgentes, capazes de fortalecer a colegialidade, assegurar a imparcialidade dos julgamentos, prevenir conflitos de interesse, estabelecer padrões rigorosos de conduta e ampliar a transparência e o controle social sobre a Corte e seus integrantes.

O Supremo Tribunal Federal não pode deixar que sua jurisdição seja capturada por interesses escusos, de natureza pessoal, política ou econômica, que atentem contra nossa democracia constitucional.

Respeitosamente,

Adriana Maria Martins

Adriano Fernandes Ferreira

Affonso Bevilaqua

Ainah Angelini

Alcir Rocha dos Santos

Alessandro Lombardi

Alexandra Benedito

Alexandre Lima Wunderlich

Alexandre Schwartsman

Alexandre Silva

Aline Maron Setenta

Amarílio Macêdo

Amauri Guilherme Bier

Ana Carla Abrão

Ana Elisa Bechara

Ana Frazão

Ana Paula Pessoa

André Lara Resende

André Rosilho

Angélica Maria de Queiroz

Antonio Angelo Faragone

Antonio Carlos Aidar

Antonio Claudio Mariz de Oliveira

Antonio Jacinto Matias

Antonio Luiz Seabra

Antonio Machado de Barros

Antônio Neto

Antonio Nobrega

Arminio Fraga

Atila Roque

Ayrton Jorge Neto

Beatriz Montenegro Castelo

Bernardo Machado de Barros

Caio Mario da Silva Pereira Neto

Camila Werneck

Camilo Zufelato

Candido Bracher

Carla Müller da Rosa

Carlos Ari Sundfeld

Carlos Francisco Jereissati

Celso Campilongo

Celso Cintra Mori

Cida Bento

Clarissa Gross

Claudio Contador

Claudio Haddad

Clemente Ganz Lúcio

Cristina Pinotti

Daniel Gleizer

Daniel Goldberg

Daniel Mitidiero

Danilo Cunha Lopes

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

Denis Mizne

Diogo Leonardo Machado de Melo

Duda Sirotsky

Edmar Bacha

Eleazar de Carvalho Filho

Eliana Anastasia Cardoso

Elizângela Treméa

Eloise Torres Amado

Eugenio Bucci

Fabiana Severi

Fábio Azem

Fabio Barbosa

Fabio Ulhoa Coelho

Felipe Cardoso Moreira de Oliveira

Fernando Bueno

Fernando Kuyven

Filipe Lôbo Gomes

Flavia Piovesan

Flávia Rahal

Flávio Unes

Francisco Gomes

Gabriela Machado

Gabriella Hizume

Georges Grego

Gerson Branco

Gisela Sampaio Guedes

Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke

Guilherme Passos

Guilherme Peirão Leal

Hélio Santos

Henrique Cambiaghi Filho

Horácio Piva

Igor Rocha

Jacintho Arruda Câmara

Jackson Medeiros Schneider

João Carlos Gonçalves (Juruna)

João Cesar de Queiroz Tourinho

Joaquim Falcão

Jorge Kalil

José Araújo Avelino

José Carlos Dias

José Eduardo Martins Cardozo

José Emílio Nunes Pinto

José Guimarães Monforte

José Horácio Halfeld

José Pio Borges

José Reginaldo Inácio

José Roberto Mendonça de Barros

José Vicente

Josué Christiano Gomes da Silva

Josué Emilio Möller

Judith Martins Costa

Júlia Dias Leite

Júlio César de Sá da Rocha

Julio Gonzaga Andrade Neves

Leandro Pinto

Leonardo Burlamaqui

Leonardo Sica

Lucas Dutra Bortolozzo

Lucas Silveira dos Anjos

Lúcia Hauptman

Luciana de Oliveira Hall

Luciano Coutinho

Luis Stuhlberger

Luis Terepins

Luiz Felipe de Alencastro

Luiz Fernando Figueiredo

Manoel Poladian

Manuela Carneiro da Cunha

Marcelo Barbará

Marcelo Buttelli

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Márcia Santana Fernandes

Marcos Alberto Lederman

Marcos Kisil

Marcos Mendes

Maria Hermínia Tavares de Almeida

Maria Lúcia Gonçalves Pereira

Maria Paula Dallari

Maria Silvia Bastos Marques

Maria Stella Gregori

Maria Tereza Fleury

Maria Thereza Sadek

Mariana Conti Craveiro

Mário Bernardini

Mario Engler

Mário Magalhães Carvalho Mesquita

Mario Shapiro

Mateus Bandeira

Matheus Falc

Maura de Salles Aguiar

Miguel Reale Jr.

Miguel Torres

Milton Seligman

Nilza Pereira Almeida

Oscar Ferreira da Silva

Oscar Vilhena Vieira

Patrícia Fortes Attademo Ferreira

Patrícia Passos

Patrícia Vanzolini

Paulo Doron R. de Araujo

Paulo Vannuchi

Pedro de Camargo Neto

Pedro Evangelinos

Pedro Jereissati

Pedro Luiz Barreiros Passos

Pedro Malan

Pedro Parente

Pedro Wongtschowski

Pérsio Arida

Rafael Branco Xavier

Ricardo Gallo

Ricardo Patah

Ricardo Steinbruch

Roberta Alexandr Sundfeld

Roberto Beck

Roberto Bielawski

Roberto Brant

Roberto Cruz Garcia

Roberto Dias

Roberto Nagy

Ronaldo Leite

Ronaldo Porto Macedo Júnior

Rui Carlo Dissenha

Ruy Souza e Silva

Sabrina Cassol

Salo Seibel

Sergio Fausto

Sergio Nobre

Sonia Quintella de Carvalho

Sônia Zerino

Sylvia Demetresco

Teca Grego

Tercio Sampaio Ferraz

Teresa Bracher

Teresa Vendramini

Theo Dias

Thiago Amparo

Torquato da Silva Castro Júnior

Tula Wesendonck

Valdecir Nascimento

Vanessa Beca

Vera Monteiro

Walter Schalka

Yasser Gabriel"

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