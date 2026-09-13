Calderano cai de novo para algoz sueco e fica com segundo lugar
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SÃO PAULO - Palco da conquista da Copa do Mundo de Hugo Calderano no ano passado, o território chinês de Macau viu neste domingo (13) o brasileiro chegar a outra final, a do WTT Champions, mas o campeão foi Truls Moregard, que já havia sido seu algoz na semifinal das Olimpíadas de Paris. Agora o retrospecto conta 3 a 1 a favor do sueco.
Caso vencesse o título, Calderano alcançaria a segunda taça mais importante de sua carreira, já que o WTT Champions é o segundo campeonato mais importante na hierarquia da WTT (World Table Tennis), só atrás dos eventos Smash, equivalentes aos Grand Slams do tênis. Por outro lado, por ter alcançado a final, Calderano deixa a Ásia sem perder pontos nessa etapa do circuito, porque também ficou com o vice em Macau em 2025, e assim sai de lá "zerado".
Na decisão, o carioca encarou um início difícil, em que Moregard abriu 2 sets a 0. Na terceira parcial, porém, reagiu e fechou em arrasadores 11 a 3, adaptando seu jogo ao estilo do sueco e melhorando as recepções de saque, sem nunca deixar de ser agressivo no ataque, o mais marcante de seus atributos. A resposta não se manteve nos games seguintes, e Moregard, 24, conquistou o título com uma performance consistente.
Hoje na sétima colocação do ranking, o brasileiro continuará nessa posição com o vice. Manter-se no topo é algo crucial no caminho a Los Angeles-2028, porque ser um dos quatro cabeças-de-chave das Olimpíadas em tese oferece um caminho mais acessível até as finais —Calderano, 30, registra a impressionante marca de quase oito anos consecutivos, desde novembro de 2018, entre os 10 melhores jogadores do mundo.
Para chegar à decisão do WTT Champions, o brasileiro bateu Sora Matsushima, atual número 3 do mundo e grande sensação da temporada: aos 19 anos, o japonês venceu o Smash dos EUA neste ano, confirmando os bons resultados da temporada anterior. Num jogo parelho, o brasileiro superou o nipônico por 4 a 2 nas quartas, tirou o cabeça-de-chave número 1 do torneio em Macau e, sobretudo, apresentou as características de seu tênis de mesa num nível altíssimo: agressivo, técnico e decisivo nos pontos que definiram os games.
Na semifinal, atropelou outro sueco, Anton Kallberg, número 37 do ranking, sem perder nenhum set sequer. A presença do mesa-tenista europeu nessa fase não chega a ser uma surpresa, já que, embora irregular, ele já tenha obtido bons resultados no circuito, mas é possível afirmar que as ausências por lesões do chinês Wang Chuqin e do francês Felix Lebrun, atuais números 1 e 2 do mundo, podem ter facilitado seu caminho.
Calderano vive um momento de recuperação na temporada. Após um jejum de um ano de títulos da WTT, ele conquistou no final de julho o Star Contender disputado em São José dos Campos, no Brasil, batendo na decisão o francês Alexis Lebrun, e agora chega a uma final de um WTT Champions. Também voltou a jogar na Alemanha, agora por um novo clube, o Saarbrücken, com o papel de substituir o campeão olímpico Fan Zhendong, hoje no Borussia Düsseldorf. Calderano venceu todos os jogos que disputou com a nova equipe.