SÃO PAULO - Palco da conquista da Copa do Mundo de Hugo Calderano no ano passado, o território chinês de Macau viu neste domingo (13) o brasileiro chegar a outra final, a do WTT Champions, mas o campeão foi Truls Moregard, que já havia sido seu algoz na semifinal das Olimpíadas de Paris. Agora o retrospecto conta 3 a 1 a favor do sueco.

Caso vencesse o título, Calderano alcançaria a segunda taça mais importante de sua carreira, já que o WTT Champions é o segundo campeonato mais importante na hierarquia da WTT (World Table Tennis), só atrás dos eventos Smash, equivalentes aos Grand Slams do tênis. Por outro lado, por ter alcançado a final, Calderano deixa a Ásia sem perder pontos nessa etapa do circuito, porque também ficou com o vice em Macau em 2025, e assim sai de lá "zerado".

Na decisão, o carioca encarou um início difícil, em que Moregard abriu 2 sets a 0. Na terceira parcial, porém, reagiu e fechou em arrasadores 11 a 3, adaptando seu jogo ao estilo do sueco e melhorando as recepções de saque, sem nunca deixar de ser agressivo no ataque, o mais marcante de seus atributos. A resposta não se manteve nos games seguintes, e Moregard, 24, conquistou o título com uma performance consistente.