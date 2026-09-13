BRASÍLIA - Ministros do grupo de Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal) estudam pedir a suspeição de Kassio Nunes Marques e Luiz Fux no julgamento de terça-feira (15), quando o plenário se reúne pela primeira vez para debater a crise inédita que se abateu sobre a corte.

Moraes é apoiado por Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. A ideia é que um deles apresente uma questão de ordem para discutir se Kassio e Fux, os dois mais fiéis aliados de André Mendonça, podem mesmo votar, diante de supostos elos de seus filhos com o Banco Master.

A medida faz parte da estratégia da ala pró-Moraes para fazer frente ao presidente do STF, Edson Fachin, que pautou o caso que discute as suspeitas que recaem sob Moraes, mas deixou de fora o processo que suscita abuso de autoridade e métodos ilegais por parte de Mendonça.