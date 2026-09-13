SÃO PAULO - Na estreia de Everton Cebolinha, o Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se afastou bem da zona de rebaixamento. Os gols foram de Rollheiser e Fabrício Bruno (contra). Matheus Pereira diminuiu.

O alvinegro foi aos 35 pontos, subiu ao 10º lugar na tabela, com sete de vantagem para o Vasco, primeiro clube da zona de rebaixamento e que derrotou o Grêmio por 2 a 1 mais cedo. Agora, o elenco paulista vai ainda mais tranquilo para o duelo de quarta (16) contra o Atlético-MG (19h), na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Sul-Americana.

O Cruzeiro desperdiçou a chance de subir para a quarta colocação após a derrota do Fluminense por 3 a 1 para o Atlético-MG, na tarde deste sábado. Com 42 pontos, se manteve na sexta colocação, um atrás do Bahia, o quinto (que tem uma partida a menos). Os cinco primeiros garantem uma vaga na Libertadores de 2027.