Na estreia de Cebolinha, Santos bate o Cruzeiro e se afasta do Z4
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SÃO PAULO - Na estreia de Everton Cebolinha, o Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se afastou bem da zona de rebaixamento. Os gols foram de Rollheiser e Fabrício Bruno (contra). Matheus Pereira diminuiu.
O alvinegro foi aos 35 pontos, subiu ao 10º lugar na tabela, com sete de vantagem para o Vasco, primeiro clube da zona de rebaixamento e que derrotou o Grêmio por 2 a 1 mais cedo. Agora, o elenco paulista vai ainda mais tranquilo para o duelo de quarta (16) contra o Atlético-MG (19h), na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Sul-Americana.
O Cruzeiro desperdiçou a chance de subir para a quarta colocação após a derrota do Fluminense por 3 a 1 para o Atlético-MG, na tarde deste sábado. Com 42 pontos, se manteve na sexta colocação, um atrás do Bahia, o quinto (que tem uma partida a menos). Os cinco primeiros garantem uma vaga na Libertadores de 2027.
O JOGO
No primeiro tempo, o Santos começou muito mais ativo ofensivamente com Everton Cebolinha dando bastante trabalho. A estreia do ex-flamenguista deu mais dinâmica ao ataque santista, que não terá Neymar até novembro.
Na estreia do ex-flamenguista, a equipe paulista ganhou mais movimentação no ataque e, para melhorar a situação paulista na partida, Gustavo Henrique e Schmidt não deixaram Gérson e Matheus Pereira receberem a bola.
Com amplo domínio tático, o primeiro gol era questão de tempo e de passar pelo goleiro Otávio, uma das surpresas na convocação de Carlo Ancelotti.
Aos 28 minutos, Bontempo fez boa jogada pela esquerda, entrou na área e tocou para trás para Everton, que chutou. A bola bateu na zaga mineira e sobrou para Rollheiser pegar o rebote e chutar e marcar.
Empolgado, o Santos aumentou a potência e ampliou quatro minutos depois em rápido contra-ataque. Rony tocou para Rodinei livre na lateral direita. O jogador cruzou rasteiro para Bontempo, mas Fabrício Bruno, ao tentar afastar, pisou na bola e marcou contra.
O Cruzeiro foi assustar apenas aos 40 minutos e graças a uma jogada individual do argentino Rojas, que passou por dois rivais santistas, e tocou por cobertura sobre Brazão, mas viu o zagueiro Luan Peres salvar, de cabeça.
A dinâmica da partida no segundo tempo não foi alterada, mas com a diferença que o goleiro Brazão teve um pouco mais de trabalho.
O Santos tratou mesmo de administrar e continuar marcando bem os cruzeirenses para evitar sustos. O técnico Cuca ainda trocou toda a sua linha ofensiva (Bontempo, Rollheiser, Everton e Rony) visando o duelo contra o Atlético-MG.
Sem criar, o Cruzeiro apelou para cruzamentos longos na área santista. Aos 45 minutos depois de um lançamento de quase meio-campo de Fabrício Bruno para dentro da área, Lucho Rodríguez ajeitou e Matheus Pereira só completou. Na sequência, Zé Lucas quase empatou ao cabecear livre, mas à esquerda do gol de Brazão.
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique (Chrisian Oliva); João Schmidt, Gabriel Bontempo (Miguelito) e Rollheiser (Lima); Rodinei, Everton Cebolinha (Arthur) e Rony (Thaciano). Técnico: Cuca
CRUZEIRO
Otávio; Fagner (João Costa), Fabrício Bruno, João Marcelo e Rojas; Lucas Romero (Wesley Teixeira), Gerson (Zé Lucas) e Matheus Henrique (Lucas Silva); Matheus Pereira, Arroyo (Luciano Rodriguez) e Kaio Jorge. Técnico: Arthur Jorge
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Público: 13.877 pessoas
Renda: R$ 532.475,00
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Cartões amarelos: Kaio Jorge (CRU), Cebolinha (SAN), Rony (SAN), João Marcelo)
Gols: Rollheiser (SAN), Fabrício Bruno (contra/SAN) e Matheus Pereira (CRU)