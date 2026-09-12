Tarcísio: há indícios de que prédio que desabou estava irregular
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SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste sábado (12) que municípios do Vale do Ribeira estão entre os mais atingidos pelas chuvas que castigam o Estado. Segundo ele, Eldorado e Iporanga receberão ajuda humanitária, enquanto as autoridades permanecem em "atenção máxima" diante da previsão de novos temporais. "A gente tem alguns municípios muito atingidos, os municípios do Vale do Ribeira, Eldorado e Iporanga", disse Tarcísio. Ele afirmou que o governo entrou em contato com as prefeituras e começou a enviar auxílio para atender moradores desalojados e desabrigados.
Na região, a chuva provocou a queda de uma barreira no km 104 da rodovia SP-165, em Eldorado. O tráfego passou a operar em sistema especial. Em Pariquera-Açu, uma rajada de vento derrubou tendas instaladas no Centro de Eventos Imigrantes, o que levou ao cancelamento de um evento. Não houve vítimas.
O rio Ribeira de Iguape também apresentou elevação do nível após as chuvas, mas não havia, até a tarde deste sábado, medição oficial que permitisse afirmar que o curso d’água havia atingido a cota de alerta ou transbordamento. "Nosso objetivo agora é atender as pessoas", declarou o governador. "Estamos mandando ajuda humanitária neste primeiro momento e levantando os estragos para já pensar em uma fase posterior, de recuperação."
Segundo balanço citado por Tarcísio, 160 pessoas estavam desalojadas, e 23, desabrigadas no estado. Um levantamento divulgado mais cedo pela Defesa Civil registrava 25 ocorrências relacionadas ao mau tempo, entre alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos, desabamentos e danos em imóveis.
Além do Vale do Ribeira, Tarcísio citou municípios das regiões de Campinas e Sorocaba, como Sumaré, Monte Mor e Piedade, além de Avaré, entre os locais que sofreram impactos mais significativos.
De acordo com o governador, a faixa de instabilidade estacionou sobre São Paulo e deve provocar chuva intermitente até segunda-feira (14). Embora a frente deva perder força ao longo do fim de semana, o acúmulo de água aumenta o risco de deslizamentos.
"A partir do momento em que a gente tem essa chuva persistente, o solo vai ficando saturado", afirmou. "As pessoas têm que estar atentas a qualquer movimentação não usual."
Tarcísio disse que municípios com grande concentração de áreas de risco exigem at nção reforçada. Ele mencionou Francisco Morato, Franco da Rocha e Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, além de Guarujá, São Sebastião e Caraguatatuba, no litoral.
MARGINAL BLOQUEADA E DESABAMENTO
Na capital e na região metropolitana, a principal preocupação é o nível dos rios. O governador afirmou que o sistema de bombeamento funciona em sua capacidade máxima nas estruturas de Traição e Pedreira e nas barragens de Pirapora e Rasgão.
A chuva deixou trechos da marginal Tietê bloqueados por alagamentos na manhã deste sábado. "O sistema de operação está funcionando a plena carga", disse Tarcísio. "É atenção máxima, bombeamento na capacidade máxima para conseguir baixar a calha."
Também disse que o governo administra a vazão da barragem da Penha, na zona leste.
Na região, um prédio em construção desabou sobre uma casa e matou ao menos duas mulheres. Segundo o governador, quatro pessoas —dois homens, uma mulher e uma criança— continuam desaparecidas. Um adulto e uma criança haviam sido resgatados com vida.
Tarcísio afirmou que informações preliminares indicam que a obra estava embargada e que teriam sido construídos andares além do previsto no projeto autorizado. Ele disse, porém, que as causas do colapso ainda deverão ser apontadas por laudos e pela investigação.
Para o governador, é provável que o desabamento esteja relacionado a um problema estrutural ou a uma deficiência na fundação, e não diretamente à chuva. "Se tivesse sido feito da forma correta, não colapsaria em função da chuva", afirmou.
As escolas estaduais devem funcionar normalmente na segunda-feira, segundo Tarcísio. Ele disse que a ameaça representada pelos ventos mais intensos já passou, mas reforçou que a continuidade da chuva e o solo encharcado ainda exigem cautela.
O governador cancelou compromissos de campanha previstos para este sábado para acompanhar o trabalho do gabinete de crise. Segundo ele, a retomada da agenda dependerá da evolução das chuvas e das ocorrências no estado.