SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste sábado (12) que municípios do Vale do Ribeira estão entre os mais atingidos pelas chuvas que castigam o Estado. Segundo ele, Eldorado e Iporanga receberão ajuda humanitária, enquanto as autoridades permanecem em "atenção máxima" diante da previsão de novos temporais. "A gente tem alguns municípios muito atingidos, os municípios do Vale do Ribeira, Eldorado e Iporanga", disse Tarcísio. Ele afirmou que o governo entrou em contato com as prefeituras e começou a enviar auxílio para atender moradores desalojados e desabrigados.

Na região, a chuva provocou a queda de uma barreira no km 104 da rodovia SP-165, em Eldorado. O tráfego passou a operar em sistema especial. Em Pariquera-Açu, uma rajada de vento derrubou tendas instaladas no Centro de Eventos Imigrantes, o que levou ao cancelamento de um evento. Não houve vítimas.

O rio Ribeira de Iguape também apresentou elevação do nível após as chuvas, mas não havia, até a tarde deste sábado, medição oficial que permitisse afirmar que o curso d’água havia atingido a cota de alerta ou transbordamento. "Nosso objetivo agora é atender as pessoas", declarou o governador. "Estamos mandando ajuda humanitária neste primeiro momento e levantando os estragos para já pensar em uma fase posterior, de recuperação."