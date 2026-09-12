BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO - Michael Brian Davis, sócio nos Estados Unidos da Go Up, produtora do filme "Dark Horse", rejeitou pedido da Polícia Federal para entregar voluntariamente dados sobre despesas da produção nos Estados Unidos. Davis afirmou que não autoriza o encaminhamento às autoridades brasileiras de documentos "societários, contábeis, fiscais, bancários ou contratuais" da empresa sem que haja ordem de um juiz norte-americano.

Desde julho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência nas eleições de 2026, é formalmente investigado por ter negociado diretamente com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro o repasse de pelo menos US$ 24 milhões (hoje, aproximadamente R$ 122,7 milhões) para a produção do filme baseado na biografia de Jair Bolsonaro (PL), que está preso por tentativa de golpe.

Flávio já prometeu uma prestação de contas pública sobre o financiamento do filme, mas passou a terceirizar a divulgação de um balanço para a produtora da obra, a Go Up.