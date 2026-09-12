CAMPINAS - Mulheres que entram na menopausa mais cedo podem apresentar uma trajetória menos favorável de envelhecimento cerebral décadas depois. É o que sugere um estudo publicado na Jama Network Open em agosto. A pesquisa acompanhou 2.603 mulheres por até 18 anos e encontrou associação entre a idade da menopausa e mudanças na estrutura e na função do cérebro.

O principal achado apareceu nas chamadas hiperintensidades da substância branca, pequenas áreas que ficam mais claras em exames de ressonância magnética. Entre as mulheres que passaram pela menopausa espontânea -quando ocorre naturalmente, e não é provocada por tratamentos ou procedimentos cirúrgicos-, uma diferença de cinco anos na idade em que ela ocorreu é associada a cerca de 15% mais volume dessas alterações ao longo de uma década.

A substância branca é formada principalmente por fibras nervosas que conectam diferentes regiões do cérebro. Essas conexões permitem que as áreas cerebrais troquem informações e participam de funções como memória, atenção e movimento.