BRASÍLIA - O ministro Gilmar Mendes, decano do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou um ofício ao presidente da corte, ministro Edson Fachin, pedindo para que o julgamento marcado para a próxima terça (15) seja adiado. Na data, a corte se reúne para decidir sobre o relatório da PF (Polícia Federal) que aponta o ministro Alexandre de Moraes como um dos interlocutores do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Além disso, Gilmar pede para que o relatório que mira o ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo, também seja incluído no debate. O documento em questão foi feito pela PF, a pedido de Moraes para embasar uma investigação contra o colega.

O decano também destaca a necessidade de Fachin assumir a relatoria da investigação e de o próprio presidente do STF relatar o relatório da PF que será debatido no plenário.