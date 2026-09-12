Pâmella Oliveira praticava natação na infância e, ainda no começo da adolescência, era apontada como promessa. A origem humilde da família, moradora da periferia de Vila Velha, no Espírito Santo, não impediu o apoio. Sua mãe, Ana Lúcia, vendeu doces, salgadinhos e até alumínio das latas que recolhia para aumentar a renda para ajudar a filha a manter o sonho de se tornar atleta.

Anos mais tarde, as braçadas se uniram à corrida e às pedaladas, e quis o destino que aquelas latinhas catadas ajudassem a forjar a "Dama de ferro", como passou também a ser conhecida a triatleta quatro vezes campeã sul-americana de Ironman.

"Minha mãe foi a fã número um e quem me apoiou 100%, até quando não tinha condições. Éramos uma família muito humilde, não tinha dinheiro para coisas básicas, e fazer um esporte é gastar com coisas extras. Era bem difícil. Tivemos bastante ajuda, mas minha mãe também fez tudo que ela pôde, como vender latinhas, fazer doces e salgados em casa para vender... Tudo que podia me manter no esporte. Falaram pra ela que eu tinha futuro, e então ela fez o possível para eu conseguir esse futuro", afirma Pâmella.