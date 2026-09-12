O Brasil desembarca na Argentina para os Jogos Sul-Americanos - principal evento multiesportivo da América do Sul - com uma delegação que mistura jovens atletas e nomes de peso no cenário internacional, como Alison Santos, o Piu, e Ana Marcela Cunha.

O torneio ocorre de sábado (12) até 26 de setembro e, para algumas modalidades, vale vaga para o Pan de Lima-2027. As disputas vão acontecer em cinco cidades: Santa Fé, Rosário, Rafaela, Mar del Plata e Buenos Aires.

A delegação verde e amarela terá 500 atletas. O atletismo terá Alison dos Santos, o Piu, atual recordista mundial dos 400 m com barreiras, enquanto a campeã olímpica e mundial Ana Marcela Cunha lidera a equipe de águas abertas.