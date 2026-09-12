Com Piu e estreantes: os planos do Brasil para os Sul-Americanos
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O Brasil desembarca na Argentina para os Jogos Sul-Americanos - principal evento multiesportivo da América do Sul - com uma delegação que mistura jovens atletas e nomes de peso no cenário internacional, como Alison Santos, o Piu, e Ana Marcela Cunha.
O torneio ocorre de sábado (12) até 26 de setembro e, para algumas modalidades, vale vaga para o Pan de Lima-2027. As disputas vão acontecer em cinco cidades: Santa Fé, Rosário, Rafaela, Mar del Plata e Buenos Aires.
A delegação verde e amarela terá 500 atletas. O atletismo terá Alison dos Santos, o Piu, atual recordista mundial dos 400 m com barreiras, enquanto a campeã olímpica e mundial Ana Marcela Cunha lidera a equipe de águas abertas.
No tiro com arco, o Brasil terá Marcus D'Almeida, vice-campeão mundial. O boxe vai contar com os medalhistas mundiais Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, Yuri Falcão e Isaías Filho. O vôlei de praia terá Carol e Rebecca, medalhistas em Mundial, enquanto o taekwondo conta com os campeões mundiais Henrique Marques e Maria Clara Pacheco.
A presença faz parte de uma estratégia do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para que essa convivência possa render frutos a médio e longo prazos, em meio a uma troca de bastão. O medalhista olímpico no tiro esportivo Felipe Wu, por exemplo, já indicou estar no último ciclo olímpico.
"O grande valor de nossa delegação é justamente esse equilíbrio entre experiência e renovação. Temos atletas que já conhecem grandes competições internacionais ao lado de jovens que estão começando a construir suas trajetórias. É uma combinação que fortalece o Time Brasil agora, mas também ajuda a preparar o esporte brasileiro para os próximos anos", afirma Yane Marques, vice-presidente do COB e Chefe de Missão do Time Brasil.
Na delegação, 36,1% dos atletas vão ter a primeira experiência em Jogos. Ao todo, o Brasil terá representantes em 52 modalidades, com 29 delas valendo vaga no Pan de Lima-2027.
Nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, em 2022, o Brasil obteve 319 pódios, com 133 ouros, 100 pratas e 86 de bronzes. Uma dessas pratas foi de Viviane Jungblut, que ficou apenas um segundo atrás de Ana Marcela Cunha.
"Eu disputei o Pan-Pacífico há cerca de um mês, mas lá o meu objetivo era completar os 10 km sem sentir dor. Consegui cumprir o planejado mesmo com pouco tempo de treino, praticamente contando com a bagagem competitiva que tenho. Mas agora estou muito mais treinada e preparada para fazer uma boa prova", diz Vivi Jungblut.