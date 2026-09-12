Cruzeiro é 6º, mas hoje estaria fora da Libertadores
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A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro começa com seis clubes dominantes na parte de cima da tabela, mas, diferentemente de anos anteriores, isso não significa que todos estão com vagas encaminhadas na Libertadores. O G6 não existe mais.
Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Cruzeiro ocupam os seis primeiros lugares do Brasileirão desde a 22ª rodada. Enquanto os dois primeiros lutam jogo a jogo pela ponta da tabela neste momento, os demais aparecem em posições confortáveis sobre os demais times da competição.
A diferença do Cruzeiro (6° colocado) para o Coritiba (atual 7°) é de cinco pontos. Isso significa que o sexteto continuará ocupando as seis primeiras posições por, pelo menos, mais uma rodada, independentemente dos resultados.
A questão é que o Brasileirão, a partir de 2026, dá apenas cinco vagas na Libertadores. Os quatro primeiros vão direto à fase de grupos, e o quinto jogará a etapa preliminar.
A sexta vaga (que levava à Pré-Libertadores) foi encaminhada para o vice-campeão da Copa do Brasil. Esta medida visou valorizar ainda mais o torneio de mata-mata e privilegiar quem chega à final. O campeão segue indo direto à Libertadores.
No cenário atual do Brasileirão, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR e Fluminense estariam diretamente na Libertadores, e o Bahia iria à fase preliminar. O Cruzeiro ficaria "sobrando".
A esperança para quem ficar em sexto no Brasileirão está nas finais das outras competições. Apesar das mudanças promovidas pela CBF, o que segue o mesmo é o fato de que se um time do atual G5 for campeão da Libertadores, da Sul-Americana ou vencer ou ser vice-campeão da Copa do Brasil, a vaga "extra" será repassada ao sexto do Campeonato Brasileiro.
Dos times que estão no G5 atual, Palmeiras, Flamengo e Fluminense podem "abrir" uma vaga extra no Brasileirão. Os três estão nas quartas de final da Libertadores e podem ser campeões. O time paulista, ao mesmo tempo, está na semifinal da Copa do Brasil.
Como está a parte de cima?
- Flamengo: 54 pontos
- Palmeiras: 53 pontos
- Athletico-PR: 45 pontos
- Fluminense: 45 pontos
- Bahia: 43 pontos
- Cruzeiro: 42 pontos
- Coritiba: 37 pontos
- Atlético-MG: 36 pontos
- Red Bull Bragantino: 35 pontos
- São Paulo: 33 pontos