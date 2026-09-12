A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro começa com seis clubes dominantes na parte de cima da tabela, mas, diferentemente de anos anteriores, isso não significa que todos estão com vagas encaminhadas na Libertadores. O G6 não existe mais.

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Cruzeiro ocupam os seis primeiros lugares do Brasileirão desde a 22ª rodada. Enquanto os dois primeiros lutam jogo a jogo pela ponta da tabela neste momento, os demais aparecem em posições confortáveis sobre os demais times da competição.

A diferença do Cruzeiro (6° colocado) para o Coritiba (atual 7°) é de cinco pontos. Isso significa que o sexteto continuará ocupando as seis primeiras posições por, pelo menos, mais uma rodada, independentemente dos resultados.