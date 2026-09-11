O consórcio do Maracanã concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (11) para apontar os fatores que têm influenciado nas condições ruins do gramado, que tem sido alvo de críticas de jogadores e treinadores nos últimos nesses. Na ocasião, o CEO do estádio, Fred Nantes, informou que ocorrerá uma troca do tipo de grama para 2027.

O executivo admitiu que a qualidade do campo está aquém, mas através de um slide indicou questões que ajudaram a prejudicar o piso.

No início da apresentação, Nantes comparou a quantidade de jogos do Maracanã em relação aos principais estádios do Brasil e do Mundo. Enquanto o estádio carioca recebeu 58 partidas até aqui, o Castelão (CE) -segundo colocado- teve 51. E o Mineirão (MG), o terceiro, 29.