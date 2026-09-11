Maracanã aponta fatores para campo ruim e diz que trocará grama
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O consórcio do Maracanã concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (11) para apontar os fatores que têm influenciado nas condições ruins do gramado, que tem sido alvo de críticas de jogadores e treinadores nos últimos nesses. Na ocasião, o CEO do estádio, Fred Nantes, informou que ocorrerá uma troca do tipo de grama para 2027.
O executivo admitiu que a qualidade do campo está aquém, mas através de um slide indicou questões que ajudaram a prejudicar o piso.
No início da apresentação, Nantes comparou a quantidade de jogos do Maracanã em relação aos principais estádios do Brasil e do Mundo. Enquanto o estádio carioca recebeu 58 partidas até aqui, o Castelão (CE) -segundo colocado- teve 51. E o Mineirão (MG), o terceiro, 29.
Já no exterior, o que mais teve jogos até o momento foi o San Siro, na Itália, com 31, que recebe partidas de Inter de Milão e Milan.
"O nosso contrato de concessão nos obriga a ter 70 jogos. Essa é uma das obrigações contratuais com o governo do Estado. É um desafio que a gente teve, é uma realidade. Agora, temos que ser muito justos quando a gente faz essa comparação do número de jogos. Por exemplo, um estádio que termina o ano com mais de 70 jogos e um estádio que não passa de 35 jogos no ano (Beira-Rio foi citado como exemplo). Tem 50% dos jogos", disse Fred Nantes, CEO do Maracanã.
Outros tópicos foram citados como influentes nas condições ruins do gramado: umidade no momento do uso, densidade vegetal, atividade fisiológica e intervalo de recuperação.
Gráficos apontaram um aumento de 20% para 46% de partidas com chuva no dia do jogo ou nas 24 horas anteriores.
O Maracanã ainda afirma que houve um aumento de temperatura em julho e agosto em comparação com o ano passado e cinco partidas em 14 dias em agosto deste ano com intervalo mínimo de 48 horas.
Jogo da NFL
Apesar da reclamação do excesso de jogos, o Maracanã receberá uma partida da NFL, no dia 27 de setembro, entre Baltimore Ravens x Dallas Cowboys. O acordo foi fechado entre o Governo do Estado e a liga de futebol americano.
O CEO garante que todos os esforços serão feitos para minimizar os impactos, e não dá certeza se o gramado será, de fato, muito prejudicado.
"Ter a certeza do que vai acontecer com o campo, ninguém tem essa certeza. A gente está trabalhando para evitar o máximo de danos. Estamos trabalhando para fazer trocas parciais no que seja necessário, tudo isso está sendo planejado. Mas ter a garantia do que vai acontecer, ninguém tem a garantia. O que a gente pode garantir é que o campo vai dar. Ainda que tenha que fazer troca parcial imediatamente após o jogo da NFL, o campo vai dar. Estará apto para o jogo do Fluminense dez dias depois", garantiu.
O Maracanã fará a troca do tipo de gramado imediatamente após o término do Campeonato Brasileiro, em dezembro. O campo passará da grama "Bermuda Celebration" para a "Celebration Hybrid".
Tal reforma deverá afetar o tradicional "Jogo das Estrelas", comandado anualmente por Zico.
"Infelizmente não será possível fazer na semana depois do Natal justamente por essa troca, mas nós estamos trabalhando aí para poder ajustar a data para fazer um pouco antes o Jogo das Estrelas", lamentou Nantes.
A troca acontece para um 2027 que promete ser desafiador. Em janeiro estão programados shows das bandas System of a Down e Faith no More além do rapper brasileiro BK. Além disso, entre junho e julho ocorrerá a Copa do Mundo feminina, onde estão previstos jogos no Maracanã incluindo a final.
"Não tem nenhuma preocupação, especialmente no mês de janeiro, zero de preocupação em função do clima, do sol e de recuperação programada. Então não tem nenhuma preocupação nesse sentido com os shows de 15 e 16 de janeiro", afirmou.
"Estamos fazendo o que precisamos para que os times joguem no Maracanã em todos jogos. Eu não posso pensar em 9 jogos (de Copa) quando tenho mais de 70 dos clubes que mantém o estádio durante 20 anos. Vamos colocar a espécie mais resistente até para aguentar os 9 jogos adicionais no próximo ano. O calendário é extremamente desafiador. Temos uma semifinal e final aqui, não tem nem um período de descanso para o gramado. Na Copa de 2026, Nova Iorque recebeu a final, mas teve um período grande para descansar", disse Nantes.