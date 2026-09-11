Amanda Maria Souza de Oliveira, 38, condenada pelos crimes de estelionato e falsa identidade após se passar por uma adolescente de 12 anos, teve a prisão domiciliar autorizada pela Justiça de Santa Catarina nesta quinta-feira (10).

Ela chegou a conviver com uma família de Joinville (SC) por mais de um ano antes de a fraude ser descoberta, no início de junho deste ano.

A decisão da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville determina o cumprimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e integral nos finais de semana e feriados, e a proibição de deixar o município.