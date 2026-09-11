O estudante de medicina recifense João Lucas de Brito Freitas, 24, registrou um boletim de ocorrência e denunciou ter recebido um comentário de cunho racista em uma publicação no Instagram. O comentário foi feito em postagem de 31 de agosto, em que ele usa jaleco e óculos de lente espelhada e segura o livro "Sobrevivendo no Inferno", com letras do álbum homônimo do grupo de rap Racionais MC's.

"Saudades de quando favelado não entrava em med... Bons tempos", escreveu um internauta. Segundo Freitas, o autor da mensagem se apresentava como médico nas redes sociais.

A Polícia Civil diz que a ocorrência foi registrada inicialmente como injúria praticada em ambiente virtual, no dia 4 de setembro, por meio da Delegacia pela Internet. "As diligências já foram iniciadas para apurar todos os fatos", declarou em nota.