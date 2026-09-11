Aluno de medicina denuncia racismo após publicar foto com jaleco
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O estudante de medicina recifense João Lucas de Brito Freitas, 24, registrou um boletim de ocorrência e denunciou ter recebido um comentário de cunho racista em uma publicação no Instagram. O comentário foi feito em postagem de 31 de agosto, em que ele usa jaleco e óculos de lente espelhada e segura o livro "Sobrevivendo no Inferno", com letras do álbum homônimo do grupo de rap Racionais MC's.
"Saudades de quando favelado não entrava em med... Bons tempos", escreveu um internauta. Segundo Freitas, o autor da mensagem se apresentava como médico nas redes sociais.
A Polícia Civil diz que a ocorrência foi registrada inicialmente como injúria praticada em ambiente virtual, no dia 4 de setembro, por meio da Delegacia pela Internet. "As diligências já foram iniciadas para apurar todos os fatos", declarou em nota.
O estudante expôs o comentário em uma publicação posterior. "Mas por que um médico favelado incomoda tanto?", questionou. A publicação, que também mostra um pouco da trajetória dele, repercutiu e já ultrapassa 150 mil curtidas.
Freitas é morador da comunidade do Cardoso, no bairro da Madalena, na zona oeste do Recife, e o primeiro a cursar medicina na família. Ele tem dado detalhes da repercussão do caso nas redes sociais.
"Eu tenho muito orgulho de onde eu vim, do que eu represento. As pessoas que me acompanharam foram importantes para eu ser quem sou hoje", disse o estudante à reportagem.
"O que eu queria saber é o que se passou na cabeça daquela pessoa, porque isso é realmente curioso", completou ele. "Estou curioso para saber como é que vai ser com esse crime inafiançável em uma foto que para mim carrega tanto significado."
Na mesma postagem em que expôs o comentário racista, ele enumerou uma série de conquistas, como ser medalhista na Olimpíada Nacional em História do Brasil, aos 17, e o início do doutorado. "Mas nenhuma dessas conquistas é o motivo pelo qual aquele comentário está errado. Eu não precisaria ter feito nada disso para merecer estar aqui", acrescentou.
"Sigo firme e confiante de que esse foi apenas um capítulo triste de um livro que eu acredito que ainda vai ter um final muito bonito. Ou melhor, já está tendo", disse em outra publicação.
Freitas, que também se apresenta como comunicador, consegue tratar o caso com humor.
"Alguém sabe dizer se bigodinho fininho me deixa com muita cara de médico favelado?", perguntou ao postar fotos em um salão. "Médico pode usar camisa do Olodum? Ou é coisa de favelado nordestino?", brincou em nova publicação, usando uma camiseta com a estampa do grupo cultural de Salvador.
Questionado sobre a postura humorada, ele disse que desde criança teve que lidar com preconceito. "Eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande, porque não foi a primeira vez que eu acabei tendo que enfrentar isso", explicou à reportagem.
"Eu aprendi a lidar com essa dor que eu deveria estar sentindo, que a sociedade esperava, passando por diversas outras situações", afirmou.
Freitas também declarou que pretende parar de falar sobre o tema e esperar na Justiça uma punição ao autor da mensagem.
"Eu gosto de interpretar as coisas como eras, tipo as divas pop", disse. "E agora terminou a minha primeira era. Eu acho que nessa segunda fase, em que me tornei público, eu entro não mais forte, porque já era forte antes, mas mais consciente da minha visão de mundo."
Na postagem em que está de jaleco, o perfil oficial dos Racionais MC's deixou um comentário. "Parabéns, doutor João Lucas. Foco na luta!"