Fernanda Montenegro e Antonio Fagundes denunciaram o uso não autorizado de suas imagens em anúncios de medicamentos para Alzheimer, incluindo uma propaganda que prometia benefícios e até a cura da doença.

Em vídeo publicado nesta quinta-feira (10) no Instagram, os dois artistas classificaram os anúncios como falsos e criminosos. Eles alertaram o público para o risco de ser enganado por propagandas que podem influenciar decisões relacionadas à saúde.

"Quero denunciar e protestar o uso agressivo, ofensivo da minha pessoa, usada como locutora e usuária de um tipo de remédio indicado até por um médico", disse Fernanda.