O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio de Janeiro indeferiu nesta sexta-feira (11) o registro da candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ao comando do Palácio Guanabara nas eleições deste ano. Cabe recurso.

A decisão foi tomada em razão da condenação de Garotinho que suspendeu seus direitos políticos por oitos anos. Os desembargadores entenderam, por unanimidade, que a pena passou a vigorar no ano passado, impedindo que o ex-governador se candidate até 2033.

Em nota, Garotinho afirmou estar indignado, mas não surpreso com a decisão. Ele disse que vai manter sua campanha e recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).