O advogado Daniel Monteiro, do Banco Master, utilizou código para se referir ao valor de um apartamento negociado com Guilherme Sodré, homem de confiança do senador Jaques Wagner (PT-BA). Segundo relatório da PF (Polícia Federal), o parlamentar e seu operador também receberam vinhos de luxo patrocinados pelo banqueiro Daniel Vorcaro e seu ex-sócio, Augusto Lima.

Segundo documentos da PF tornados públicos por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), foram encontradas no celular de Monteiro conversas sobre a aquisição de um apartamento no residencial de luxo Poème Horto, em Salvador (BA). É o imóvel que Wagner pediu para Augusto Lima comprar, para presenteá-lo à filha do senador.

Numa conversa do dia 18 de dezembro de 2025, cerca de um mês após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, Daniel afirma para Sodré, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, que "a altura do vão é 2,45m". Segundo a PF, isso sugere "utilização de linguagem cifrada" para "dificultar a compreensão do efetivo conteúdo".