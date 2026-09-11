Richarlison fora do Vasco após impasse com o Tottenham
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O atacante Richarlison não virá para o Vasco na janela atual.
A negociação não avançou, o lado do jogador considera que o cenário ficou inviável e o Pombo não defenderá o time do coração agora.
A diretoria vascaína já foi comunicada por Richarlison, segundo a reportagem apurou.
Se fosse por empréstimo, Richarlison já teria acertado com o Vasco. Mas o Tottenham não pode mais emprestar jogadores para fora da Inglaterra — já bateu o limite estipulado pela Fifa de seis jogadores cedidos nessa modalidade.
O Vasco chegou a tentar sinalizar ao Tottenham um meio de comprar os direitos do jogador, mas Richarlison também não mostrou interesse em assinar um vínculo definitivo mais longo.
O atacante foi retirado da lista de inscritos da Premier League e deve ficar jogando no time sub-21 até janeiro, quando a janela reabre.
Pessoas próximas a Richarlison apontam que há interesse já manifestado de outros clubes, mas situações para ele não se concretizaram a tempo da janela dos principais mercados europeus.