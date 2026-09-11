O São Paulo quitou nesta sexta-feira (11) os salários em carteira referentes a agosto, que estavam atrasados desde o dia 8. O pagamento ocorre um dia após a revelação de que o atraso havia gerado mal-estar entre jogadores e seus estafes às vésperas do clássico contra o Palmeiras e da decisão contra o Boca Juniors.

O atraso dos salários em carteira foi inédito não só na gestão de Harry Massis Júnior, mas na história recente do São Paulo. Até então, em meio à crise financeira dos últimos anos, o clube vinha conseguindo manter em dia essa parte da remuneração, embora acumulasse pendências nos direitos de imagem.

A situação dos pagamentos, porém, ainda não está totalmente regularizada. Há jogadores contratados em 2026 que ainda não receberam valores de direitos de imagem referentes à temporada.