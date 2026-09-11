Em meio a decisões, São Paulo quita atrasados de jogadores
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O São Paulo quitou nesta sexta-feira (11) os salários em carteira referentes a agosto, que estavam atrasados desde o dia 8. O pagamento ocorre um dia após a revelação de que o atraso havia gerado mal-estar entre jogadores e seus estafes às vésperas do clássico contra o Palmeiras e da decisão contra o Boca Juniors.
O atraso dos salários em carteira foi inédito não só na gestão de Harry Massis Júnior, mas na história recente do São Paulo. Até então, em meio à crise financeira dos últimos anos, o clube vinha conseguindo manter em dia essa parte da remuneração, embora acumulasse pendências nos direitos de imagem.
A situação dos pagamentos, porém, ainda não está totalmente regularizada. Há jogadores contratados em 2026 que ainda não receberam valores de direitos de imagem referentes à temporada.
Outros atletas também têm pendências de períodos anteriores, além de parcelas de acordos firmados para quitar débitos deixados pela gestão Julio Casares.
A quitação dos salários acontece em um momento de pressão no CT da Barra Funda. O São Paulo enfrenta o Palmeiras neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e recebe o Boca Juniors na terça-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, na Bombonera, o Tricolor perdeu por 1 a 0.
Ticketmaster no radar
A dificuldade para cumprir os pagamentos também está ligada à falta de liquidez enfrentada pelo clube. Uma das alternativas da diretoria é a aprovação do contrato com a Ticketmaster, que prevê antecipação de receitas e é tratado internamente como uma fonte importante de recursos para reforçar o caixa.
O vínculo, no entanto, ainda não foi levado à votação do Conselho Deliberativo. O contrato foi aprovado pelo Conselho de Administração, mas passou a ser analisado por uma comissão especial após questionamentos apresentados pela NewC, empresa que participou do processo de licitação.