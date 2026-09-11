Ventania passa de 80 km/h e deixa mais de 120 mil imóveis sem luz
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Fortes rajadas de vento que atingiram o estado de São Paulo nesta sexta-feira (11) causaram estragos na rede elétrica das cidades. Entre os atendidos pela concessionária Enel, na região metropolitana da capital, cerca de 127 mil residências ficaram sem luz à tarde.
A pior situação ocorreu em Embu-Guaçu, onde quase um quarto dos cidadãos ficou com o serviço interrompido. Foram quase 5.800 dos quase 24 mil cadastrados.
Segundo a Defesa Civil, os ventos atingiram 86,4 km/h por volta das 13h50 na Grande São Paulo, o que é considerado ventania forte.
No início desta noite, às 18h, cerca de 60 mil pessoas estavam sem luz na região metropolitana. Mais de 5.000 ainda em Embu-Guaçu.
A capital paulista chegou a ter cerca de 57 mil usuários sem luz. Isso, porém, corresponde a menos de 1% dos clientes da Enel no município -mais de 6 milhões. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, rajadas na capital chegaram a 58 km/h, na zona sul.
A Enel Distribuição São Paulo informa que, diante dos alertas meteorológicos, reforçou as equipes em campo, mobilizadas desde as primeiras horas das fortes rajadas, para agilizar o atendimento e acelerar a recuperação dos clientes afetados.
"Técnicos da distribuidora trabalham neste momento para restabelecer o fornecimento de energia", informa a empresa.
A distribuidora participa do Gabinete de Crise instaurado pelo Governo de São Paulo, atuando com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a CET (Companhia Estadual de Trânsito) e outros órgãos públicos para acompanhar a evolução das condições climáticas e coordenar a resposta operacional.
Nesta sexta, as rajadas de vento mais fortes no estado foram registradas em Paraibuna (84,9 km/h), Piraju (80,6 km/h), Manduri (71,2 km/h), São Bernardo do Campo (69,9 km/h) e Mauá (68.8 km/h).
Desabamento e problemas sobre trilhos
Na madrugada, uma casa desabou em Sapopemba, na zona leste da capital, após as chuvas que atingiram a região. O imóvel fica na rua Aurélio Neves, às margens do córrego Oratório.
Segundo a Defesa Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 4h30. Os moradores já haviam deixado a residência e ninguém ficou ferido. Uma casa vizinha também foi interditada devido ao risco de desabamento, e a área foi isolada.
Os ventos também afetaram a circulação dos trens metropolitanos. Na linha 7-rubi, árvores caíram nas proximidades da ferrovia e obrigaram as composições a circular por uma única via, nos dois sentidos, entre Pirituba e Perus, na zona norte.
A restrição aumentou os intervalos e o tempo de viagem. A TIC Trens, concessionária responsável pela operação, acionou reforço por ônibus para atender os passageiros.
Quase no mesmo horário, uma queda de energia em uma subestação no Tatuapé interrompeu a circulação da linha 11-coral entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. A CPTM não informou se a falha teve relação com a ventania.
O trecho ficou sem trens entre 12h20 e 13h30. Durante a interrupção, a companhia recomendou aos passageiros o uso da linha 3-vermelha do Metrô ou da linha 12-safira. A operação foi normalizada no início da tarde.
Previsão
A Defesa Civil mantém o estado de São Paulo em alerta para tempestades, ventania, descargas elétricas e granizo. O período de maior atenção vai até a manhã deste sábado (12), quando há condições mais favoráveis à intensificação dos temporais.
Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte da região de Sorocaba concentram o maior risco de eventos severos. Nessas áreas, há possibilidade de rajadas muito fortes, granizo, microexplosões e, de forma pontual, tornados.
A capital, a região metropolitana, o Vale do Paraíba, Campinas, o litoral e as regiões norte e central do estado também estão sob alerta para chuva volumosa e ventos fortes. No litoral, há ainda risco de agitação marítima.
Para sábado, a previsão ainda indica chuva e risco de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos. A instabilidade deve perder força no domingo (13), mas há possibilidade de chuva em parte do estado e queda de temperatura na Grande São Paulo e no litoral.
Nesta sexta, a chuva já provocou estragos em diferentes cidades do estado. Em Presidente Epitácio, no oeste paulista, um temporal de granizo causou danos a veículos e alguns imóveis. Vídeos que circulam em redes sociais mostram dezenas de carros com vidros quebrados e lataria amassada em razão das grandes pedras de gelo.
Em Guariba, na região de Ribeirão Preto, casas e escolas ficaram alagadas. As aulas foram suspensas nas unidades nesta sexta.
A Defesa Civil estadual enviou 38 alertas relacionados às condições meteorológicas desde a meia-noite de quinta.
O Governo de São Paulo também suspendeu as aulas nos períodos da tarde e da noite e os eventos ao ar livre em Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e Sorocaba.