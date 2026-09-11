Fortes rajadas de vento que atingiram o estado de São Paulo nesta sexta-feira (11) causaram estragos na rede elétrica das cidades. Entre os atendidos pela concessionária Enel, na região metropolitana da capital, cerca de 127 mil residências ficaram sem luz à tarde.

A pior situação ocorreu em Embu-Guaçu, onde quase um quarto dos cidadãos ficou com o serviço interrompido. Foram quase 5.800 dos quase 24 mil cadastrados.

Segundo a Defesa Civil, os ventos atingiram 86,4 km/h por volta das 13h50 na Grande São Paulo, o que é considerado ventania forte.