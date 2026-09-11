O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 49% das intenções de votos totais em cenário de primeiro turno e mantém a liderança na disputa contra Fernando Haddad (PT), que tem 29%, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (21).

Tarcísio poderia conquistar a reeleição já no primeiro turno, considerando que alcança 56% dos chamados votos válidos (mais da metade), contra 32% de Haddad.

Em um eventual segundo turno entre o governador e Haddad, de acordo com o levantamento, Tarcísio venceria o petista por 56% a 35%.