O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou o sigilo da investigação sobre o filme "Dark Horse", que trata da vida de Jair Bolsonaro, e sobre outros processos do caso do Banco Master.

No total, Mendonça tornou públicos 31 documentos que tratam da apuração sobre fraudes atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e desdobramentos do caso.

Antes, na noite desta segunda (10), o ministro havia liberado 15 petições, afirmando querer se restringir às petições ligadas aos diálogos entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, que será tema de sessão na corte marcada para a próxima terça-feira (15).