Mendonça diz que sigilo não foi retirado seletivamente e que manteve sob segredo documentos ligados a investigações em andamento. Ele se manifestou após a PGR e ministros do STF questionarem a divulgação parcial de peças do caso Master.

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a retirada de sigilo determinada na quinta-feira (10) atendeu ao pedido do presidente da Corte, Edson Fachin. Segundo ele, foram tornados públicos os procedimentos relacionados ao tema que será analisado pelo tribunal na próxima terça-feira (15).