A cidade de São Paulo confirmou 29 casos de sarampo em 2026, espalhados pelas regiões norte, sul e leste da cidade. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde.

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Em todo o estado, segundo balanço da Secretaria da Saúde, são 32 casos —além dos 29 da capital paulista, um é em Guarulhos, na região metropolitana, e dois em São Bernardo do Campo, no ABC. Durante todo o ano passado foram registrados dois casos no território paulista.