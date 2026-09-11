Sarampo se espalha por 8 distritos do município de São Paulo
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A cidade de São Paulo confirmou 29 casos de sarampo em 2026, espalhados pelas regiões norte, sul e leste da cidade. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde.
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Em todo o estado, segundo balanço da Secretaria da Saúde, são 32 casos —além dos 29 da capital paulista, um é em Guarulhos, na região metropolitana, e dois em São Bernardo do Campo, no ABC. Durante todo o ano passado foram registrados dois casos no território paulista.
O primeiro ocorreu em fevereiro, com origem importada da Bolívia, e o segundo, em março, importado da Guatemala.
Os outros 27 surgiram entre junho e agosto, em moradores dos distritos administrativos de Vila Medeiros (8), Vila Maria (3), Vila Guilherme (6), Jaçanã (1), Capão Redondo (1), Jabaquara (2), Água Rasa (4) e Sapopemba (2).
As duas últimas confirmações —relacionadas a cadeias de transmissão identificadas em agosto— foram feitas nesta sexta-feira (11), pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Os pacientes são uma bebê de 6 meses, com esquema vacinal incompleto, e um homem de 28 anos, vacinado.
O sarampo é uma doença viral contagiosa, transmitida pelo ar, especialmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele, que geralmente surgem entre 7 e 14 dias após a exposição.
A transmissão acontece de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Dos 29 episódios de sarampo, 22 ocorreram em não vacinados (16 deles menores de um ano) e sete em pessoas com registro de pelo menos uma dose do imunizante.
A imunização é a principal forma de prevenção. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
Na quarta (9), a vacinação indiscriminada contra o sarampo de pessoas com idades entre 6 meses e 59 anos foi retomada em São Paulo nos distritos de Vila Maria, Vila Medeiros e Vila Guilherme, todos na zona norte da cidade. Juntos, os três concentram 17 dos 29 casos da doença na capital.
Não é necessário comprovar histórico vacinal anterior. Qualquer pessoa que chegar às unidades das regiões e informar que mora ou trabalha nesses locais será vacinada. Não é exigido comprovante de residência.
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QUEM DEVE SE VACINAR CONTRA O SARAMPO
- Pessoas de 6 meses a 59 anos de três distritos do município de São Paulo
Do distrito Vila Maria
Jardim Andaraí, Jardim Japão, Vila Maria Alta, Vila Maria Baixa, Conjunto Promorar Vila Maria, Parque Vila Maria, Vila Maria, Parque Novo Mundo
Do distrito Vila Medeiros
Vila Alegria, Jardim Brasil, Vila Ede, Vila Eleonore, Vila Elisa, Conjunto Promorar Fernão Dias, Jardim Guançã, Jardim Julieta, Vila Medeiros, Vila Munhoz, Jardim Nélia, Parque Novo Mundo, Conjunto Habitacional Jardim Paulistano, Vila Sabrina
Do distrito Vila Guilherme
Vila Bariri, Carandiru, Jardim Coroa, Chácara Cuoco, Jardim da Divisa, Vila Eleonore, Vila Guilherme, Vila Isolina Mazzei, Vila Isolina, Vila Leonor, Vila Paiva, Vila Pizzoti, Vila Salvador Romeu, Vila Santa Catarina, Jardim Sara, Vila Vessoni
- Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias (dose zero)
Dos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos. É um reforço que não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação.
ESQUEMA VACINAL DO SARAMPO
O Ministério da Saúde recomenda duas doses: a primeira aos 12 meses, com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral (que inclui proteção contra varicela).
Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da tríplice viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma. Profissionais de saúde precisam comprovar duas doses independentemente da idade.
Na capital paulista, os imunizantes estão disponíveis em todas as UBSs e AMAs/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados nas AMAs/UBSs Integradas, no mesmo horário.
Os munícipes podem consultar a unidade mais próxima de sua residência por meio da plataforma Busca Saúde.
De 3 de agosto a 1º de setembro, durante a Campanha de Multivacinação, foram aplicadas 2.174.303 doses de imunizantes contra o sarampo na capital. Os dados estão sujeitos a atualização.