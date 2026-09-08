09 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Bebê de 1 mês dorme na cama com os pais e amanhece morto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CRM-PR
Uma médica constatou a morte e identificou sangramento no nariz da criança.
Uma médica constatou a morte e identificou sangramento no nariz da criança.

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um bebê de apenas um mês, levado já morto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi, na Região Metropolitana de Maringá, no Noroeste do estado.

Uma médica constatou a morte e identificou sangramento no nariz da criança e acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Aos policiais, os pais disseram que dormiram na mesma cama com o bebê durante a noite. Pela manhã, perceberam que a criança estava sem sinais de vida e a levaram à UPA.

A causa da morte ainda é desconhecida. Uma das hipóteses investigadas é a de sufocamento acidental durante o sono, mas não há confirmação sobre essa possibilidade. O caso é tratado inicialmente como morte a esclarecer.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá recolheu o corpo. A necropsia e outros exames periciais devem ajudar a determinar a causa do óbito e verificar se houve algum fator externo relacionado à morte.

A Polícia Civil também deve ouvir familiares e outras pessoas que possam contribuir para a investigação.

Com informações da Banda B.

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