A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um bebê de apenas um mês, levado já morto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi, na Região Metropolitana de Maringá, no Noroeste do estado.

Uma médica constatou a morte e identificou sangramento no nariz da criança e acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Aos policiais, os pais disseram que dormiram na mesma cama com o bebê durante a noite. Pela manhã, perceberam que a criança estava sem sinais de vida e a levaram à UPA.