A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um bebê de apenas um mês, levado já morto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi, na Região Metropolitana de Maringá, no Noroeste do estado.
Uma médica constatou a morte e identificou sangramento no nariz da criança e acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.
Aos policiais, os pais disseram que dormiram na mesma cama com o bebê durante a noite. Pela manhã, perceberam que a criança estava sem sinais de vida e a levaram à UPA.
A causa da morte ainda é desconhecida. Uma das hipóteses investigadas é a de sufocamento acidental durante o sono, mas não há confirmação sobre essa possibilidade. O caso é tratado inicialmente como morte a esclarecer.
O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá recolheu o corpo. A necropsia e outros exames periciais devem ajudar a determinar a causa do óbito e verificar se houve algum fator externo relacionado à morte.
A Polícia Civil também deve ouvir familiares e outras pessoas que possam contribuir para a investigação.
Com informações da Banda B.