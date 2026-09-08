09 de setembro de 2026
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1º TURNO

Lula lidera, mas distância para Flávio Bolsonaro diminui

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Agencia Senado e Agencia Brasil.
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 3 e 6 de setembro, em todo o país.
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 3 e 6 de setembro, em todo o país.

Pesquisa Quaest divulgada nessa segunda-feira (7) mostra Lula (PT) com 36% das intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 29%. Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 8%.

Na comparação com o levantamento de 2 de setembro, Lula oscilou de 37% para 36%, enquanto Flávio manteve 29%. Cury caiu de 10% para 8%.

Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada. Romeu Zema (Novo) aparece com 2% e Samara Martins (UP), com 1%. Os demais candidatos registram 0%.

No cenário com Pablo Marçal (PRTB), Lula também tem 36%, enquanto Flávio marca 29%. Cury aparece com 8% e Marçal, com 1%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 3 e 6 de setembro, em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

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