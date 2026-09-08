Pesquisa Quaest divulgada nessa segunda-feira (7) mostra Lula (PT) com 36% das intenções de voto para a Presidência no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 29%. Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 8%.

Na comparação com o levantamento de 2 de setembro, Lula oscilou de 37% para 36%, enquanto Flávio manteve 29%. Cury caiu de 10% para 8%.

Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada. Romeu Zema (Novo) aparece com 2% e Samara Martins (UP), com 1%. Os demais candidatos registram 0%.