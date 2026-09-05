Dois sobreviventes foram encontrados nesta sexta-feira (5), dez dias após as enchentes provocadas por deslizamentos e inundações na região da fronteira entre Nepal e China. Um homem chinês foi retirado com vida de um túnel de uma usina hidrelétrica, enquanto uma mulher de 60 anos foi encontrada no andar superior de um prédio de quatro andares.
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O chinês Lu Haitao, de 49 anos, estava no túnel do projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1. Segundo o Exército nepalês, uma equipe de resgate da Coreia do Sul auxiliou na retirada. O homem foi levado a um hospital após o resgate.
Haitao contou à emissora estatal chinesa CCTV que passou os dias preso no túnel e gritava sempre que percebia as luzes das equipes de busca, mas não conseguia chamar a atenção dos socorristas.
A outra sobrevivente, Chandika Shrestha, de 60 anos, foi localizada em Betrawati, no andar superior de um prédio de quatro andares. A casa havia sido coberta pelos destroços, e o marido dela, Ambika, continua desaparecido.
Segundo o chefe local Ganesh Nepal, os filhos de Chandika acreditavam que os pais haviam morrido após verem a destruição provocada pelas enchentes. A família iniciou os preparativos para o funeral oito dias após o desastre, mas a mulher foi encontrada viva nesta sexta-feira.
As operações de busca continuam em diferentes áreas afetadas. Pelo menos 1.375 pessoas morreram no Nepal e na região autônoma chinesa do Tibete, segundo dados oficiais reunidos pela CNN. Mais de 5 mil pessoas continuam desaparecidas.
Com informações da CNN.
update: two more people were rescued alive in separate operations in nepal 10 days after the floods.
chinese national lu haitao was pulled from a tunnel at upper trishuli 1. chandrika kumari shrestha, 64, was rescued from her mud filled home in betrawati. pic.twitter.com/VGIvBCNIYv