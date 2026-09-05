Dois sobreviventes foram encontrados nesta sexta-feira (5), dez dias após as enchentes provocadas por deslizamentos e inundações na região da fronteira entre Nepal e China. Um homem chinês foi retirado com vida de um túnel de uma usina hidrelétrica, enquanto uma mulher de 60 anos foi encontrada no andar superior de um prédio de quatro andares.

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O chinês Lu Haitao, de 49 anos, estava no túnel do projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1. Segundo o Exército nepalês, uma equipe de resgate da Coreia do Sul auxiliou na retirada. O homem foi levado a um hospital após o resgate.