Kaila Jardim Boettcher, de 12 anos, conseguiu controlar o cavalo que corria desgovernado durante a 49ª Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Segundo a menina, ela reagiu por “puro impulso”.
O caso aconteceu na segunda-feira (31), durante as provas de equinos. A cavaleira que conduzia o animal caiu da sela, e o cavalo passou a correr em alta velocidade por uma das pistas do parque, muito próximo ao público e derrubando grades pelo caminho.
Algumas pessoas tentaram conter o animal, mas foi Kaila quem conseguiu segurá-lo pelas rédeas e interromper a corrida. Ela também participava das competições da Expointer e pratica equitação desde os seis anos.
“Eu estava nervosa, muito nervosa. Pensei: bah, ele vai se machucar e vai dar alguma coisa ruim. Ele estava indo na minha direção. Tentei pegar ele, não consegui. Aí ele deu outra volta na pista, foi até mim, eu fui atrás dele e consegui pegar”, contou.
A mãe da menina, a dentista Márcia de Brito e Cunha, acompanhou a situação. Segundo ela, Kaila tentou impedir que o cavalo entrasse na área em que havia crianças se aquecendo para as provas.
“Quando vi ela tentando impedir que ele entrasse correndo no padoque, ia entrar com todas as crianças aquecendo ali, pensei: meu Deus, que que a Kaila está fazendo? Quando vi, ela pegou ele”, relatou.
Com informações do g1.