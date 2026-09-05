No dia 16 de agosto, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça pregou na IPP (Igreja Presbiteriana de Pinheiros). Ele é um dos 12 reverendos de lá e, naquele domingo em particular, deu um sermão sobre família.

O conteúdo normalmente ficaria disponível no YouTube da igreja. Não está. Não mais. A IPP optou por arquivar o material que ela tinha colocado no ar com falas de Mendonça. Fez o mesmo no Instagram.

A limpeza, segundo a igreja, foi realizada na quarta (2) à noite, após o aumento do que classifica como distorções de palavras do ministro. O que mais preocupa são cortes "absolutamente fora do contexto" feitos a partir dos vídeos oficiais, diz o presbítero Roberto Quirino, que trabalha na comunicação da IPP. "Ele é um pastor da igreja. Não tem relação entre o que ele prega e seu trabalho como ministro do STF."