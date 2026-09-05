Cleitinho aposta em agendas no interior e mobilização digital
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As primeiras semanas de campanha de Cleitinho Azevedo (Republicanos), líder em todos os cenários de intenção de voto para o Governo de Minas Gerais, têm seguido e ampliado a cartilha que foi responsável por popularizar o então candidato ao Senado durante o pleito de 2022.
Enquanto a maioria dos adversários na corrida eleitoral - como Alexandre Kalil (PDT) e Patrus Ananias (PT), empatados tecnicamente pelo segundo lugar nas projeções - concentrou aparições em compromissos oficiais na capital Belo Horizonte, Cleitinho vem traçando o caminho inverso.
O início de campanha é marcado por agendas no interior, transmissões de lives nas redes sociais e promoção de adesivaços em rodovias.
No dia 19 de agosto, durante a primeira semana oficial de campanha eleitoral, Cleitinho transmitiu uma live em seu perfil no Instagram diretamente da BR-262, no trecho entre Nova Serrana e Bom Despacho, em uma das ações de adesivaços.
Durante a transmissão, postada sob a legenda "ao vivo com o povo", o próprio candidato adesivou o carro de apoiadores que estacionavam no acostamento e eventualmente formavam fila para trocar uma palavra ou tirar uma foto.
"A estrutura é essa aqui: adesivo, telefone e rodar Minas Gerais pra ganhar a eleição", disse o candidato em outro vídeo, postado no mesmo dia, que reúne cenas da ação.
Segundo a assessoria de Cleitinho, a estratégia prioriza o contato direto com o eleitorado interiorano, "onde está a maior população do estado", e visa "ouvir as demandas regionais e apresentar propostas olho no olho".
A campanha informou que orienta apoiadores para que as ações, descritas como manifestações espontâneas, sejam realizadas conforme a legislação e as normas de segurança e trânsito aplicáveis. Procuradas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a concessionária Way-262, que administra o trecho, não disseram se houve registro de ocorrências relacionadas ao adesivaço.
A campanha não disse quantas ações do tipo já fez, limitando-se a dizer que elas ocorreram em diferentes pontos do estado. A agenda do candidato previa, nas últimas semanas, adesivaços em São Sebastião do Oeste, Itaúna, Formiga e Leandro Ferreira, cidades do centro-oeste mineiro.
No sábado (29), Cleitinho esteve em Frei Gaspar, onde fez palanque junto à prefeita Jackeliny Nascimento (PT), que viralizou após rejeitar a determinação do partido e apoiar o candidato do Republicanos ao governo. No domingo (30), partiu para o norte do estado e cumpriu agendas em Pirapora, Brasília de Minas e Montes Claros.
O primeiro encontro oficial com o eleitorado belo-horizontino, por sua vez, está previsto para acontecer no domingo (6), data de convocação para um ato na região do Barreiro.
Antes, segundo a agenda do candidato, Cleitinho visitou a cidade apenas duas vezes: em 16 de agosto, para participar de debate realizado pela TV Bandeirantes, e no dia 19, data da live, dia reservado para reuniões fechadas e entrevistas com emissoras.
Para Roberto Andrés, professor da UFMG e diretor-executivo da plataforma Bonde, de formação política e mobilização, a estratégia reflete a própria distribuição do colégio eleitoral mineiro, em que os votos não estão concentrados na região metropolitana de Belo Horizonte.
"O Cleitinho sabe jogar esse jogo. A pessoa do interior fica enciumada se o político tem cara de privilegiar a capital, porque o contrário não acontece", diz o professor. "Então ele vai atrás do voto do interior pensando que, com isso, ele não vai perder o da capital. Como fenômeno digital, ele consegue estar muito presente na região metropolitana."
Segundo Andrés, o próprio vaivém em torno da oficialização de sua candidatura colaborou para que o candidato obtivesse um alcance digital superior ao da época em que ele foi eleito senador, em 2022, com 41,52% dos votos válidos.
Dados do Google Trends evidenciam um pico nas buscas pelo nome do político entre o fim de julho e o início de agosto.
Nesse período, Cleitinho anunciou a desistência do pleito, em vídeo em que aparece chorando, interrompeu a convenção nacional do partido para pedir a candidatura e conseguiu oficializar a chapa na disputa.
"A construção de atenção nas redes depende da produção de fatos, muitas vezes controversos, que geram esse tipo de magnetismo. Cleitinho soube fazer isso muito bem na pré-campanha", afirma o professor. "O candidato que sabe operar no digital e, ao mesmo tempo, se apoia numa máquina analógica, que é o partido Republicanos, tem uma vantagem muito grande em relação aos demais."
Pesquisa Datafolha de 21 de agosto apontou Cleitinho com 32% das intenções de voto, e Patrus e Kalil empatados em segundo lugar, com 12% cada.
A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 1.204 eleitores entre os dias 18 e 20 de agosto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código MG-00446/2026.