As primeiras semanas de campanha de Cleitinho Azevedo (Republicanos), líder em todos os cenários de intenção de voto para o Governo de Minas Gerais, têm seguido e ampliado a cartilha que foi responsável por popularizar o então candidato ao Senado durante o pleito de 2022.

Enquanto a maioria dos adversários na corrida eleitoral - como Alexandre Kalil (PDT) e Patrus Ananias (PT), empatados tecnicamente pelo segundo lugar nas projeções - concentrou aparições em compromissos oficiais na capital Belo Horizonte, Cleitinho vem traçando o caminho inverso.

O início de campanha é marcado por agendas no interior, transmissões de lives nas redes sociais e promoção de adesivaços em rodovias.