O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi suspenso por dois jogos nesta sexta-feira (4) pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por chutar um microfone à beira do campo durante o empate entre Palmeiras e Mirassol, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o português desfalcará a equipe alviverde nos confrontos com Botafogo e São Paulo, pelas próximas rodadas do Nacional, neste domingo (6) e no próximo sábado (12), respectivamente.

A decisão não foi unânime. O primeiro auditor votou pela absolvição, enquanto os demais defenderam penas de uma ou duas partidas. A denúncia previa suspensão de até seis jogos.