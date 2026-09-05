Abel é punido com dois jogos de suspensão por chutar microfone
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O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi suspenso por dois jogos nesta sexta-feira (4) pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por chutar um microfone à beira do campo durante o empate entre Palmeiras e Mirassol, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com isso, o português desfalcará a equipe alviverde nos confrontos com Botafogo e São Paulo, pelas próximas rodadas do Nacional, neste domingo (6) e no próximo sábado (12), respectivamente.
A decisão não foi unânime. O primeiro auditor votou pela absolvição, enquanto os demais defenderam penas de uma ou duas partidas. A denúncia previa suspensão de até seis jogos.
Abel foi denunciado por conduta antidesportiva, e a Procuradoria utilizou a reincidência para pedir o agravamento da pena. O treinador foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Neste ano, ele já havia sido punido com sete jogos de suspensão por expulsões contra Fluminense e São Paulo.
Durante a partida, Abel não foi punido pelo árbitro João Vitor Gobi, pelo quarto árbitro Roger Goulart nem pelo VAR Ilbert Estevam da Silva. Com isso, os profissionais que atuaram na partida também foram julgados por omissão na aplicação da penalidade. O trio, porém, foi absolvido por inépcia da denúncia, termo utilizado para descrever processos que apresentam falhas e não podem produzir efeitos legais.
O áudio da cabine do VAR, porém, foi apresentado no julgamento e mostra que o árbitro João Vitor Gobi foi informado sobre o ato do treinador. Gobi foi orientado por um assistente a aplicar cartão amarelo ao português, mas optou por não punir o comandante alviverde.