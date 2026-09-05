Aliados do presidente Lula (PT) tentam tomar a narrativa do caso Master atacando o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por sua suposta relação com ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Mas, de acordo com especialistas em marketing político ouvidos pela reportagem em condição de anonimato, esbarraram no alcance do adversário nas redes sociais. Com milhões de seguidores nas redes, ele consegue sozinho levar sua versão a mais pessoas do que os aliados de Lula em grupo.

O esforço dos aliados de Lula é para assumir a dianteira na narrativa do escândalo do Banco Master, que mobilizou bolsonaristas nos últimos dias por causa de novas informações que pressionam o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.