Classificados à semifinal, Palmeiras, Grêmio, Vasco e Atlético-MG garantiram mais R$ 9 milhões em premiações na Copa do Brasil.

O quarteto chegou a R$ 18 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil. Todos eles entraram na quinta fase da competição juntamente com os outros rivais que também disputam a Série A do Brasileirão.

As premiações são pagas com base na fase que os times participam. A quinta fase pagou R$ 2 milhões a cada time, as oitavas deram R$ 3 milhões, às quartas renderam R$ 4 milhões, e as semifinais geraram mais R$ 9 milhões.