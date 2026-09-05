Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG ganham R$ 9 mi por vaga
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Classificados à semifinal, Palmeiras, Grêmio, Vasco e Atlético-MG garantiram mais R$ 9 milhões em premiações na Copa do Brasil.
O quarteto chegou a R$ 18 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil. Todos eles entraram na quinta fase da competição juntamente com os outros rivais que também disputam a Série A do Brasileirão.
As premiações são pagas com base na fase que os times participam. A quinta fase pagou R$ 2 milhões a cada time, as oitavas deram R$ 3 milhões, às quartas renderam R$ 4 milhões, e as semifinais geraram mais R$ 9 milhões.
Quem for à final vai embolsar, no mínimo, R$ 34 milhões - premiação paga ao vice. O campeão embolsa R$ 78 milhões.
Grêmio x Atlético-MG e Palmeiras x Vasco serão os jogos das semifinais. A CBF ainda vai divulgar a ordem dos mandos de campo e definir datas e horários.
Premiações da Copa do Brasil
- 1ª Fase: R$ 400 mil
- 2ª Fase: R$ 1,38 milhão (Série B) / R$ 830 mil (demais)
- 3ª Fase: R$ 1,53 milhão (Série B) / R$ 950 mil (demais)
- 4ª Fase: R$ 1,68 milhão (Série B) / R$ 1,07 milhão (demais)
- 5ª Fase: R$ 2 milhões
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões