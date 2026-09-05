05 de setembro de 2026
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COPA DO BRASIL

Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG ganham R$ 9 mi por vaga

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CBF
As premiações da Copa do Brasil são pagas com base na fase que os times participam
As premiações da Copa do Brasil são pagas com base na fase que os times participam

Classificados à semifinal, Palmeiras, Grêmio, Vasco e Atlético-MG garantiram mais R$ 9 milhões em premiações na Copa do Brasil.

O quarteto chegou a R$ 18 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil. Todos eles entraram na quinta fase da competição juntamente com os outros rivais que também disputam a Série A do Brasileirão.

As premiações são pagas com base na fase que os times participam. A quinta fase pagou R$ 2 milhões a cada time, as oitavas deram R$ 3 milhões, às quartas renderam R$ 4 milhões, e as semifinais geraram mais R$ 9 milhões.

Quem for à final vai embolsar, no mínimo, R$ 34 milhões - premiação paga ao vice. O campeão embolsa R$ 78 milhões.

Grêmio x Atlético-MG e Palmeiras x Vasco serão os jogos das semifinais. A CBF ainda vai divulgar a ordem dos mandos de campo e definir datas e horários.

Premiações da Copa do Brasil

  • 1ª Fase: R$ 400 mil
  • 2ª Fase: R$ 1,38 milhão (Série B) / R$ 830 mil (demais)
  • 3ª Fase: R$ 1,53 milhão (Série B) / R$ 950 mil (demais)
  • 4ª Fase: R$ 1,68 milhão (Série B) / R$ 1,07 milhão (demais)
  • 5ª Fase: R$ 2 milhões
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

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