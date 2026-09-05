É incomum ver astros da NBA, com seus mais de 2 metros e altura, de perto. O tamanho impressiona qualquer um. E não foi diferente na vinda de OG Anunoby, campeão da liga recentemente com o New York Knicks, e Julius Randle, agora no Brooklyn Nets, ao Shopping Anália Franco, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Randle, nascido em Dallas, no Texas (EUA), considera que esta é sua primeira vez "realmente" no Brasil. "Já estive aqui uma vez, provavelmente quando tinha uns 16 anos, mas era muito jovem, então não entendia muito bem o que estava acontecendo", contou o ala-pivô, em entrevista ao UOL, nesta quarta-feira (2).

Perguntados sobre Tiago Splitter, primeiro brasileiro a ser campeão da NBA como jogador e, agora, o primeiro técnico principal do país na liga, Randle e Anunoby concordaram que seus times são durões.