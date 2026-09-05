Memphis está liberado, mas Yuri e André devem perder ida
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O Corinthians deve contar com Memphis Depay para o jogo contra a Chapecoense, no próximo domingo (6), mas deve seguir sem Yuri Alberto e André, que também não devem estar no jogo de ida contra o Estudiantes, pela Libertadores.
Memphis voltou a treinar com o grupo nesta quinta-feira (3). Ele ficou fora das primeiras atividades desta semana por causa de dores no tornozelo esquerdo, mas não será problema para os próximos jogos.
Yuri Alberto e André não vão pelo mesmo caminho. Ambos se recuperam de lesões musculares na região da coxa - o atacante sentiu o problema na perna esquerda, e o volante teve lesão na direita.
Os dois estão descartados para o jogo de domingo, contra a Chapecoense. A presença deles na próxima quarta-feira, contra o Estudiantes, pela Libertadores, é considerada muito difícil, ainda que não impossível.
O Corinthians recebe a Chapecoense às 19h30 (de Brasília), no próximo domingo, pela 26ª rodada do Brasileiro. Na quarta-feira (9), a equipe visita o Estudiantes, na Argentina, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.