O Corinthians deve contar com Memphis Depay para o jogo contra a Chapecoense, no próximo domingo (6), mas deve seguir sem Yuri Alberto e André, que também não devem estar no jogo de ida contra o Estudiantes, pela Libertadores.

Memphis voltou a treinar com o grupo nesta quinta-feira (3). Ele ficou fora das primeiras atividades desta semana por causa de dores no tornozelo esquerdo, mas não será problema para os próximos jogos.

Yuri Alberto e André não vão pelo mesmo caminho. Ambos se recuperam de lesões musculares na região da coxa - o atacante sentiu o problema na perna esquerda, e o volante teve lesão na direita.