Apesar de muito distante do masculino em números brutos, o mercado da bola das mulheres neste meio de ano negociou 1.406 jogadoras e obteve um salto bem maior que os dos homens: 19% comparado ao mesmo período de 2025, segundo levantamento divulgado pela Fifa nesta quinta-feira (3).

Pelo terceiro ano consecutivo, mais de mil atletas foram negociadas entre países.

O valor em dinheiro mais que dobrou: de US$ 12,3 milhões para US$ 28,6 milhões (equivalente hoje a R$ 146 milhões). Uma das responsáveis por esse número foi a brasileira Kerolin. A atacante de 26 anos foi negociada pelo Manchester City para o Barcelona por cerca de US$ 1,7 milhão (R$ 8,7 milhões).