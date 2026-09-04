A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abre nesta sexta-feira (4) as inscrições para o Vestibular 2027. Os interessados devem se candidatar pelo site da Vunesp, responsável pela aplicação da prova. A taxa integral é de R$ 225.

O prazo para inscrição termina às 23h59 de 8 de outubro. Para fazer a inscrição, é necessário informar o RG, CIN ou RNE e o CPF do próprio candidato. O questionário socioeconômico também deve ser preenchido integralmente.

Nesta edição, a Unesp oferece 5.850 vagas em 136 cursos. O número é ligeiramente inferior ao do vestibular anterior, que teve 5.867 vagas.