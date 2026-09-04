Unesp abre inscrições para vestibular com mais vagas em medicina
| Tempo de leitura: 4 min
A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abre nesta sexta-feira (4) as inscrições para o Vestibular 2027. Os interessados devem se candidatar pelo site da Vunesp, responsável pela aplicação da prova. A taxa integral é de R$ 225.
O prazo para inscrição termina às 23h59 de 8 de outubro. Para fazer a inscrição, é necessário informar o RG, CIN ou RNE e o CPF do próprio candidato. O questionário socioeconômico também deve ser preenchido integralmente.
Nesta edição, a Unesp oferece 5.850 vagas em 136 cursos. O número é ligeiramente inferior ao do vestibular anterior, que teve 5.867 vagas.
Apesar da redução no total, a quantidade de vagas para medicina, curso mais concorrido da universidade, aumentou de 72 para 85. A graduação é oferecida em período integral no campus de Botucatu, no interior paulista.
Considerando cada curso e turno separadamente, medicina é a graduação com mais vagas, com 85. Na sequência aparecem:
- Engenharia agronômica, em Jaboticabal: 80 vagas
- Engenharia agronômica, em Botucatu: 64 vagas
- Odontologia, em Araraquara: 59 vagas
- Pedagogia, em Marília, no período noturno: 56 vagas
- Farmácia, em Araraquara: 56 vagas
Quando são considerados os diferentes turnos de um mesmo curso, direito, em Franca, e letras, em Araraquara, são as graduações com maior número de vagas, com 96 cada.
Do total, 3.355 vagas são destinadas ao Sistema Universal, pelo qual concorrem todos os candidatos. Outras 2.495 são reservadas a estudantes que cursaram a educação básica pública, pelo SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública).
Dentro da reserva para a rede pública, 867 vagas são destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, no chamado SRVEBP+PPI.
Os pedidos de isenção já se encerraram. O resultado será divulgado em 21 de setembro. A aprovação já garante a inscrição automática no vestibular.
Para aqueles que não conseguiram o benefício, o pagamento poderá ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.
A primeira fase do vestibular será realizada em 22 de novembro. A segunda fase está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro. O resultado final será divulgado em 29 de janeiro de 2027.
No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a cidade onde deseja realizar as provas da primeira e da segunda fase.
A prova será aplicada em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo e quatro em outros estados ou no Distrito Federal: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).
Em São Paulo, os locais de aplicação são:
Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
Documentos e dados exigidos
No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário com as seguintes informações:
- Questionário socioeconômico (nenhuma resposta pode ficar em branco);
- Nome completo
- CPF próprio;
- Documento de identidade (RG, CIN, RNE ou passaporte, no caso de estrangeiros não naturalizados), com órgão emissor e data de emissão;
- Endereço completo (país, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado);
- Nacionalidade, cidade e estado de nascimento;
- Sexo, data de nascimento e estado civil.
Vagas e cursos por cidade
- Araçatuba, 112 vagas em medicina veterinária; odontologia;
- Araraquara, 678 vagas em administração pública; ciências econômicas; ciências sociais; engenharia de bioprocessos e biotecnologia; engenharia química; farmácia; letras; odontologia; pedagogia; química;
- Assis, 279 vagas em ciências biológicas; engenharia de bioprocessos e biotecnologia; história; letras; psicologia;
- Bauru, 899 vagas em arquitetura e urbanismo; artes visuais; ciência da computação; ciências biológicas; comunicação audiovisual; design; educação física; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia mecânica; física; jornalismo; matemática; meteorologia; pedagogia; psicologia; química; relações públicas; sistemas de informação
- Botucatu, 491 vagas em ciências biológicas; ciências biomédicas; enfermagem; engenharia agronômica; engenharia de bioprocessos e biotecnologia; engenharia florestal; física médica; medicina; medicina veterinária; nutrição; zootecnia
- Dracena, 62 vagas em engenharia agronômica; zootecnia
- Franca, 328 vagas em direito; história; relações internacionais; serviço social
- Guaratinguetá, 243 vagas em engenharia civil; engenharia de materiais; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia mecânica; física; matemática
- Ilha Solteira, 234 vagas em ciências biológicas; engenharia agronômica; engenharia civil; engenharia elétrica; engenharia mecânica; física; matemática; zootecnia
- Itapeva, 58 vagas em engenharia de produção; engenharia industrial - madeira
- Jaboticabal, 224 vagas em administração; ciências biológicas; engenharia agronômica; medicina veterinária; zootecnia
- Marília, 351 vagas em arquivologia; biblioteconomia; ciências sociais; filosofia; fisioterapia; fonoaudiologia; pedagogia; relações internacionais; terapia ocupacional
- Ourinhos, 46 vagas em geografia
- Presidente Prudente, 461 vagas em arquitetura e urbanismo; ciência da computação; educação física; engenharia ambiental; engenharia cartográfica e de agrimensura; estatística; física; fisioterapia; geografia; matemática; pedagogia; química
- Registro, 56 vagas em engenharia agronômica; engenharia de pesca
- Rio Claro, 373 vagas em iências da computação; ciências biológicas; ecologia; educação física; engenharia ambiental; física; geografia; geologia; matemática; pedagogia
- Rosana, 50 vagas em engenharia de energia; turismo
- São João da Boa Vista, 62 vagas em engenharia aeronáutica; engenharia eletrônica e de telecomunicações
- São José do Rio Preto, 344 vagas em ciência da computação; ciências biológicas; engenharia de alimentos; física; letras; letras - tradução; matemática; pedagogia; química
- São José dos Campos, 96 vagas em engenharia ambiental; odontologia
- São Paulo, 185 vagas em artes cênicas; arte-teatro; artes visuais; bacharelado em música (com habilitações em canto, composição, regência e instrumento); licenciatura em música
- São Vicente, 64 vagas em ciências biológicas
- Sorocaba, 64 vagas em engenharia ambiental; engenharia de controle e automação
- Tupã, 90 vagas em administração; engenharia de biossistemas
TOTAL 5.850