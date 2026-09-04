04 de setembro de 2026
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LOTERIA

Lotofácil da Independência abre apostas; prêmio de R$ 300 milhões

da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Sorteio do concurso 3780 da Lotofácil da Independência será no dia 15
Sorteio do concurso 3780 da Lotofácil da Independência será no dia 15

A Caixa Econômica Federal realizará no próximo dia 15, às 11h (de Brasília), o sorteio do concurso 3780 da Lotofácil da Independência, uma loteria especial que tem o prêmio principal estimado em R$ 300 milhões.

Como em todos os concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, para as faixas de 13, 12 e 11 acertos.

Os apostadores poderão fazer jogos exclusivamente para a loteria a partir desta sexta-feira (4) até as 10h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 3,50.

Este ano, ao contrário do que ocorre nos concursos normais, o sorteio não será realizado à noite, mas sim às 11h, no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.

No ano passado, o concurso 3480 da Lotofácil da Independência teve 54 apostas vencedoras que levaram R$ 4.293.824,84 cada.

Como apostar

O apostador deve marcar de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante; ou deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha no caixa das agências lotéricas.

Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50 . São premiados os jogos que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no aplicativo Loterias CAIXA e no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br, com tarifa de 35% do valor da cota, onde é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas, bem como outros combos com outras modalidades além do concurso especial. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou PIX.

Outra possibilidade é o bolão, que têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Pelo site Loterias Online

  • Acesse o site Loterias Online
  • Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
  • Role a tela para baixo e, na opção da Lotofácil
  • Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
  • Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
  • O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
  • Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
  • Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
  • Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
  • Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

  • Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
  • Após a introdução, faça login ou cadastre-se
  • Na tela inicial, localize a Lotofácil e clique em "aposte"
  • Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
  • Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
  • Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
  • O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
  • Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
  • Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

  • Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
  • Clique em loterias
  • Escolha Lotofácil e depois apostar
  • Selecione a quantidade de números do seu jogo
  • Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
  • Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
  • Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

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