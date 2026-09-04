A Caixa Econômica Federal realizará no próximo dia 15, às 11h (de Brasília), o sorteio do concurso 3780 da Lotofácil da Independência, uma loteria especial que tem o prêmio principal estimado em R$ 300 milhões.

Como em todos os concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, para as faixas de 13, 12 e 11 acertos.

Os apostadores poderão fazer jogos exclusivamente para a loteria a partir desta sexta-feira (4) até as 10h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 3,50.