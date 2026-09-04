A campanha do presidente Lula (PT) admitiu nesta quinta-feira (3) que a disputa contra Flávio Bolsonaro (PL) pela Presidência da República está indefinida, após a pesquisa Datafolha mostrar um empate técnico entre os dois candidatos em um segundo turno.

Auxiliares do senador bolsonarista, por sua vez, dizem que o cenário é de virada e veem na crise que atravessa o STF (Supremo Tribunal Federal) um ingrediente a mais para desgastar Lula, associá-lo a Alexandre de Moraes e mobilizar o eleitorado.

No segundo turno, o presidente supera numericamente o filho do antecessor Jair Bolsonaro (PL) por 46% a 44%, um empate técnico pela margem de erro do levantamento, de dois pontos para mais ou para menos. No cenário de segundo turno há duas semanas, Lula tinha 47%, ante 43% de Flávio.